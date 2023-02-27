https://ria.ru/20230227/berlin-1854543950.html

Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка

Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка - РИА Новости, 27.02.2023

Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель поблагодарил жителей ФРГ за объективную оценку ситуации с установкой подбитого русского танка РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:25

2023-02-27T11:25

2023-02-27T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель поблагодарил жителей ФРГ за объективную оценку ситуации с установкой подбитого русского танка в Берлине, отметив, что режиссеры акции получили по заслугам. Ранее проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Это вызвало негодование у организаторов акции. Они выставили перед танком ограждение, а цветы сбросили и растоптали. В посольстве РФ назвали установку танка провокацией и заявили, что антироссийская акция не встретила понимания и поддержки у немецких граждан. "Достаточно много граждан Германии объективно и взвешенно оценивают происходящее на Украине. Это мы видим по их реакции на украинскую злую акцию с установкой танка. Ее режиссеры получили по заслугам от граждан Германии. Я убежден, что следующие акции подобного характера будут восприниматься таким же образом", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, немцы Крыма благодарны гражданам Германии, которые выступают за сохранение исторических ценностей и связей с Россией.

https://ria.ru/20230226/tsvety-1854437973.html

https://ria.ru/20230226/berlin-1854350446.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город), россия, юрий гемпель