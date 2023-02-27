Рейтинг@Mail.ru
Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/berlin-1854543950.html
Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка
Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка - РИА Новости, 27.02.2023
Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель поблагодарил жителей ФРГ за объективную оценку ситуации с установкой подбитого русского танка РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:25
2023-02-27T11:28
в мире
германия
берлин (город)
россия
юрий гемпель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854417986_99:0:2376:1281_1920x0_80_0_0_526adde0a3bb0cc38ef247cdcac76951.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель поблагодарил жителей ФРГ за объективную оценку ситуации с установкой подбитого русского танка в Берлине, отметив, что режиссеры акции получили по заслугам. Ранее проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Это вызвало негодование у организаторов акции. Они выставили перед танком ограждение, а цветы сбросили и растоптали. В посольстве РФ назвали установку танка провокацией и заявили, что антироссийская акция не встретила понимания и поддержки у немецких граждан. "Достаточно много граждан Германии объективно и взвешенно оценивают происходящее на Украине. Это мы видим по их реакции на украинскую злую акцию с установкой танка. Ее режиссеры получили по заслугам от граждан Германии. Я убежден, что следующие акции подобного характера будут восприниматься таким же образом", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, немцы Крыма благодарны гражданам Германии, которые выступают за сохранение исторических ценностей и связей с Россией.
https://ria.ru/20230226/tsvety-1854437973.html
https://ria.ru/20230226/berlin-1854350446.html
германия
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854417986_496:0:2085:1192_1920x0_80_0_0_237cfe47e63dceb38e48387780e715e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), россия, юрий гемпель
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Юрий Гемпель
11:25 27.02.2023 (обновлено: 11:28 27.02.2023)
 
Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка

Глава немецкой автономии Крыма поблагодарил жителей Берлина за реакцию на установку танка

© РИА НовостиЛюди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине. Кадр видео
Люди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости
Люди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель поблагодарил жителей ФРГ за объективную оценку ситуации с установкой подбитого русского танка в Берлине, отметив, что режиссеры акции получили по заслугам.
Ранее проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Это вызвало негодование у организаторов акции. Они выставили перед танком ограждение, а цветы сбросили и растоптали. В посольстве РФ назвали установку танка провокацией и заявили, что антироссийская акция не встретила понимания и поддержки у немецких граждан.
Установленный проукраинскими активистами перед посольством России в Берлине танк
Вчера, 18:26
Жители Берлина продолжают нести цветы к русскому танку
"Достаточно много граждан Германии объективно и взвешенно оценивают происходящее на Украине. Это мы видим по их реакции на украинскую злую акцию с установкой танка. Ее режиссеры получили по заслугам от граждан Германии. Я убежден, что следующие акции подобного характера будут восприниматься таким же образом", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, немцы Крыма благодарны гражданам Германии, которые выступают за сохранение исторических ценностей и связей с Россией.
Установленный проукраинскими активистами перед посольством России в Берлине танк покрыли сотнями цветов
Вчера, 01:39
Немцы не оценили провокацию с танком в Берлине, заявили в посольстве России
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияЮрий Гемпель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала