11:25 27.02.2023 (обновлено: 11:28 27.02.2023)
Крымские немцы поблагодарили жителей Берлина за реакцию на установку танка
Глава немецкой автономии Крыма поблагодарил жителей Берлина за реакцию на установку танка
Люди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине. Кадр видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель поблагодарил жителей ФРГ за объективную оценку ситуации с установкой подбитого русского танка в Берлине, отметив, что режиссеры акции получили по заслугам.
Ранее проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Это вызвало негодование у организаторов акции. Они выставили перед танком ограждение, а цветы сбросили и растоптали. В посольстве РФ назвали установку танка провокацией и заявили, что антироссийская акция не встретила понимания и поддержки у немецких граждан.
"Достаточно много граждан Германии объективно и взвешенно оценивают происходящее на Украине. Это мы видим по их реакции на украинскую злую акцию с установкой танка. Ее режиссеры получили по заслугам от граждан Германии. Я убежден, что следующие акции подобного характера будут восприниматься таким же образом", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, немцы Крыма благодарны гражданам Германии, которые выступают за сохранение исторических ценностей и связей с Россией.