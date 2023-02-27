https://ria.ru/20230227/berdyansk-1854562134.html

В Бердянске появится база для реабилитации участников спецоперации

В Бердянске появится база для реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 27.02.2023

В Бердянске появится база для реабилитации участников спецоперации

База для реабилитации участников спецоперации появится к лету в Бердянске на базе бывшего санатория, лечение планируется сделать летним, заявила член... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:13

2023-02-27T12:13

2023-02-27T12:13

бердянск

общество

онф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. База для реабилитации участников спецоперации появится к лету в Бердянске на базе бывшего санатория, лечение планируется сделать летним, заявила член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО" Ирина Куксенкова. "Что касается базы (для реабилитации участников спецоперации) в Бердянске - да, действительно, такая работа ведётся. У нас есть помещение - это бывший санаторий, который сейчас не функционирует, но мы планируем закупить туда медицинское оборудование. И в основном это будет для летней реабилитации... Я думаю, что к лету мы сделаем это", - сказала Куксенкова на пресс-конференции "Служба сопровождения ветеранов СВО" и лагерь "Перезагрузка". Она добавила, что помимо этого необходимо решить проблемы предоставления помощи добровольцам с иностранным гражданством, так как это "самая незащищенная категория". По ее словам, за "интересы Донбасса" сражаются и сербы, и украинцы, и другие.

https://ria.ru/20230223/podderzhka-1853966479.html

бердянск

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Дарья Буймова

бердянск, общество, онф