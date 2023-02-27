СМИ: банки предложили изменить популярную услугу для потребителей

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РБК: банки предложили сократить размер бесплатного лимита переводов самому себе
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские банки рассматривают возможность сокращения бесплатного лимита переводов средств "самому себе", сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По информации журналистов, банки обсуждают снижение планки для бесплатных операций по переводу "самому себе" в диапазоне от 300 до 600 тысяч рублей в месяц. При этом ранее Банк России и Госдума обсуждали, что комиссией не должны облагаться переводы между разными банками "самому себе" в общей сумме до 1,4 миллиона рублей.
"Это одна из мер, направленных на борьбу с "зарплатным рабством", когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов "самому себе" устанавливается "в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками", — пояснили журналисты, ссылаясь на данные пояснительной записки к проекту.
"Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии", — заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя работу над законопроектом.
Согласно источникам РБК, крупные банки настаивают на снижении планки до 200 тысяч рублей, когда более маленькие банковские структуры поддерживают изначальную сумму в 1,4 миллиона рублей.
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