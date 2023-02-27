https://ria.ru/20230227/banki-1854553283.html

СМИ: банки предложили изменить популярную услугу для потребителей

СМИ: банки предложили изменить популярную услугу для потребителей - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: банки предложили изменить популярную услугу для потребителей

Российские банки рассматривают возможность сокращения бесплатного лимита переводов средств "самому себе", сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:49

2023-02-27T11:49

2023-02-27T11:49

экономика

технологии

рбк (медиагруппа)

госдума рф

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские банки рассматривают возможность сокращения бесплатного лимита переводов средств "самому себе", сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.По информации журналистов, банки обсуждают снижение планки для бесплатных операций по переводу "самому себе" в диапазоне от 300 до 600 тысяч рублей в месяц. При этом ранее Банк России и Госдума обсуждали, что комиссией не должны облагаться переводы между разными банками "самому себе" в общей сумме до 1,4 миллиона рублей."Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии", — заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя работу над законопроектом.Согласно источникам РБК, крупные банки настаивают на снижении планки до 200 тысяч рублей, когда более маленькие банковские структуры поддерживают изначальную сумму в 1,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, рбк (медиагруппа), госдума рф