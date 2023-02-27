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От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ

От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2023

От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ

Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию, сообщает Newsweek. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T22:49

2023-02-27T22:49

2023-02-27T23:32

в мире

атланта

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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию, сообщает Newsweek.В сообщении говорится, что республиканский комитет в сенате штата поддержал меры по отделению от города одного из районов, стоимость недвижимости в котором составляет почти половину от общегородской. Полный состав сената, отмечает издание, вряд ли поддержит идею, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В указанном районе, как отмечается, проживают лишь около 11% темнокожих, доход домохозяйств около 150 тысяч долларов в год, в городе же живет более 50% афроамериканцев, имеющих в среднем доход порядка 60 тысяч долларов в год на семью.

https://ria.ru/20230108/migranty-1843522023.html

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в мире, атланта, джорджия, сша