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От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
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От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ
От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ
Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию, сообщает Newsweek. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T22:49
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию, сообщает Newsweek.В сообщении говорится, что республиканский комитет в сенате штата поддержал меры по отделению от города одного из районов, стоимость недвижимости в котором составляет почти половину от общегородской. Полный состав сената, отмечает издание, вряд ли поддержит идею, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В указанном районе, как отмечается, проживают лишь около 11% темнокожих, доход домохозяйств около 150 тысяч долларов в год, в городе же живет более 50% афроамериканцев, имеющих в среднем доход порядка 60 тысяч долларов в год на семью.
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в мире, атланта, джорджия, сша
В мире, Атланта, Джорджия, США
22:49 27.02.2023 (обновлено: 23:32 27.02.2023)
 
От американской Атланты решил отделиться "белый" район, сообщили СМИ

Newsweek: "белый" район решил отделиться от столицы американского штата Джорджия Атланты

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию, сообщает Newsweek.

"Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества, шаг, который республиканцы называют ответом на уровень преступности", — сообщает издание.

В сообщении говорится, что республиканский комитет в сенате штата поддержал меры по отделению от города одного из районов, стоимость недвижимости в котором составляет почти половину от общегородской. Полный состав сената, отмечает издание, вряд ли поддержит идею, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы. В указанном районе, как отмечается, проживают лишь около 11% темнокожих, доход домохозяйств около 150 тысяч долларов в год, в городе же живет более 50% афроамериканцев, имеющих в среднем доход порядка 60 тысяч долларов в год на семью.
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