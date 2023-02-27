https://ria.ru/20230227/arteldoc-1854613355.html

Завершился фестиваль "aRTel.doc: Время героев"

Завершился фестиваль "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 27.02.2023

Завершился фестиваль "aRTel.doc: Время героев"

Церемония закрытия первого международного фестивальная документального кино "aRTel.doc: Время героев", посвященного годовщине специальной военной операции на... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:35

2023-02-27T15:35

2023-02-27T15:35

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Церемония закрытия первого международного фестивальная документального кино "aRTel.doc: Время героев", посвященного годовщине специальной военной операции на Украине и ее героям, прошла в Москве, сообщили в пресс-службе смотра. Фестиваль проходил с 24 по 26 февраля. За это время более трех тысяч человек смогли увидеть 25 фильмов о героях спецоперации, снятых в зоне СВО. А также пообщаться с единомышленниками, послушать лекции, мастер-классы лидеров индустрии, авторов, режиссеров канала RT и даже представить свои идеи документального проекта в ходе питчинга молодых документалистов. "Все авторы и режиссеры представленных фильмов получили награду "aRTel.doc: Время героев". За свой героизм, смелость, честность и стремление рассказать всем правду. Огромное количество зрителей, пришедших на показы, доказательство того, что люди верят и, главное, знают, кому верить. По итогам зрительского голосования спецприз получила картина "Пацаны батальона "Восток" режиссеров и авторов документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий. В голосовании за 3 дня поучаствовали 1958 человек", — сообщили в пресс-службе. Всего на фестивале прошло пять премьер: "Пацаны батальона "Восток" о жизни защитников Донбасса, "Братья" Айгуль Ербуловой о добровольческих батальонах (стал фильмом закрытия), "Один шаг" Екатерины Китайцевой о героях СВО с тяжелыми ранениями, картина Татьяны Борщ "Донбасс. Поэтому я здесь" о журналистах из Европы на Донбассе и фильм-стихотворение "Красный ноябрь" военкора Семена Пегова. В ленте "ЧВК Вагнер. Контракт с Родиной" Владислава Рыткова и Андрея Ященко рассказано, как действуют штурмовые группы и разведка, как организована работа в группе, почему им удается решать практически любые задачи и за что бойцов хотят отблагодарить мирные жители. В рамках прошедшего в воскресенье питчинга на площадке фестиваля жюри отобрало заявки молодых документалистов. Первую награду получил Артем Корсаков из Хабаровска за идею будущего фильма "Музыка персидских будней" о взгляде на современный Иран через жизнь простого человека. Вторая награда досталась Антону Никонову из Москвы за идею фильма "Высокогорный учитель" о нелегком пути до работы молодого преподавателя из Дагестана, который несколько раз в неделю, под камнепадами, 4 часа едет из Махачкалы в маленькое высокогорное село к своим ученикам. Оба победителя снимут фильмы в копроизводстве с документальным телеканалом RT. Спецприз университета "Синергия" получил Александр Панферов из Москвы за идею фильма "Мариуполь. Второе спасение" про освобождение города. Победителю вручили сертификат на бесплатное обучение на курсе дополнительного образования факультета "Кино". Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева после подведения итогов поблагодарила всех участников, партнеров, гостей за интерес и поддержку фестиваля. Также она выразила надежду, что в будущем фестиваль вновь соберет гостей, творцов и единомышленников.

https://ria.ru/20230213/kino-1849579367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, москва, донбасс, украина