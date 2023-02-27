https://ria.ru/20230227/apple-1854653831.html
ФАС подтвердила, что Apple оплатила штраф в 906 миллионов рублей
ФАС подтвердила, что Apple оплатила штраф в 906 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2023
ФАС подтвердила, что Apple оплатила штраф в 906 миллионов рублей
Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:03
2023-02-27T17:03
2023-02-27T17:14
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, деньги уже поступили в бюджет, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.Ранее в понедельник источник, знакомый с ходом дела, сообщил, что Apple оплатила штраф. Он уточнил, что компании грозило его удвоение в случае неуплаты в срок."Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в судебном порядке. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание", - добавили в службе.Арбитражный суд Московского округа 14 февраля вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения ФАС о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Apple
17:03 27.02.2023 (обновлено: 17:14 27.02.2023)
ФАС подтвердила, что Apple оплатила штраф в 906 миллионов рублей
ФАС подтвердила, что Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, деньги уже поступили в бюджет, сообщила
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Ранее в понедельник источник, знакомый с ходом дела, сообщил, что Apple оплатила штраф. Он уточнил, что компании грозило его удвоение в случае неуплаты в срок.
"Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
"Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в судебном порядке. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание", - добавили в службе.
Арбитражный суд Московского округа 14 февраля вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения ФАС о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.
ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS
по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).