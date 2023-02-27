https://ria.ru/20230227/apple-1854644058.html

Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник

Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2023

Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник

Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:40

2023-02-27T16:40

2023-02-27T16:43

лаборатория касперского

apple

технологии

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

apple ios

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела."Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей… Это дело "Лаборатории Касперского", - сказал собеседник журналистов.Он уточнил, что компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок.Ранее, 14 февраля, Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

https://ria.ru/20230215/igry-1852101191.html

https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849121953.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лаборатория касперского, apple, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, apple ios