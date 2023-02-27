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Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2023
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Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник
Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2023
Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник
Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:40
2023-02-27T16:43
лаборатория касперского
apple
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
apple ios
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела."Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей… Это дело "Лаборатории Касперского", - сказал собеседник журналистов.Он уточнил, что компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок.Ранее, 14 февраля, Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
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лаборатория касперского, apple, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, apple ios
Лаборатория Касперского, Apple, Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Apple iOS
16:40 27.02.2023 (обновлено: 16:43 27.02.2023)
 
Apple оплатила штраф по делу "Лаборатории Касперского", сообщил источник

Apple оплатила штраф в размере 906 миллионов рублей по делу "Лаборатории Касперского"

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Apple . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с "Лабораторией Касперского" о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом дела.
"Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей… Это дело "Лаборатории Касперского", - сказал собеседник журналистов.
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Он уточнил, что компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок.
Ранее, 14 февраля, Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность как решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, так и наложенного на нее за это штрафа в 12 миллионов долларов.
ФАС по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store. В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
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Лаборатория КасперскогоAppleТехнологииРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаApple iOS
 
 
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