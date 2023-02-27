https://ria.ru/20230227/alzhir-1854684484.html

Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира

Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира - РИА Новости, 27.02.2023

Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в рамках рабочей поездки в Алжир был принят президентом страны Абдельмаджидом Теббуном,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:37

2023-02-27T18:37

2023-02-27T18:37

россия

алжир (провинция)

николай патрушев

абдельмаджид теббун

совет безопасности рф

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в рамках рабочей поездки в Алжир был принят президентом страны Абдельмаджидом Теббуном, обсуждался широкий круг вопросов российско-алжирского сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Николай Патрушев, в частности, отметил, что Россия рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых внешнеполитических партнеров, подчеркнув, что по большинству вопросов международной и региональной повестки позиции наших стран близки или совпадают", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849740320.html

россия

алжир (провинция)

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россия, алжир (провинция), николай патрушев, абдельмаджид теббун, совет безопасности рф, в мире