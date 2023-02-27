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Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира
Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира - РИА Новости, 27.02.2023
Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в рамках рабочей поездки в Алжир был принят президентом страны Абдельмаджидом Теббуном,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:37
2023-02-27T18:37
2023-02-27T18:37
россия
алжир (провинция)
николай патрушев
абдельмаджид теббун
совет безопасности рф
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в рамках рабочей поездки в Алжир был принят президентом страны Абдельмаджидом Теббуном, обсуждался широкий круг вопросов российско-алжирского сотрудничества в различных сферах, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Николай Патрушев, в частности, отметил, что Россия рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых внешнеполитических партнеров, подчеркнув, что по большинству вопросов международной и региональной повестки позиции наших стран близки или совпадают", - говорится в сообщении.
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россия, алжир (провинция), николай патрушев, абдельмаджид теббун, совет безопасности рф, в мире
Россия, Алжир (провинция), Николай Патрушев, Абдельмаджид Теббун, Совет Безопасности РФ, В мире
Секретарь Совбеза России встретился с президентом Алжира
Патрушев обсудил с президентом Алжира Теббуном сотрудничество в различных сферах