https://ria.ru/20230227/alyuminiy-1854433388.html

Российский алюминий спасет американскую экономику

Российский алюминий спасет американскую экономику - РИА Новости, 27.02.2023

Российский алюминий спасет американскую экономику

Пока Евросоюз на четвертые сутки согласовал-таки десятый пакет санкций против нашей страны, из-за океана был нанесен еще один коварный удар. Белый дом сообщил,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:00

2023-02-27T08:00

2023-02-27T08:12

авторы

экономика

санкции в отношении россии

россия

сша

алюминий

евросоюз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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Пока Евросоюз на четвертые сутки согласовал-таки десятый пакет санкций против нашей страны, из-за океана был нанесен еще один коварный удар. Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты с 10 марта вводят 200-процентную пошлину на ввоз российского алюминия и изделий из него. Новость эту, как водится, тут же подхватили всевозможные свободные и демократические ресурсы, преподнося как очередные убийственные санкции из ада.Но чтобы понять истинные перспективы происходящих процессов, необходимо знать базовые цифры и механику производства и торговли алюминием. К настоящему моменту этот металл уступает по востребованности лишь стали и проник практически во все сферы современного производства, достигнув мирового объема выпуска на уровне 65 миллионов тонн в год.Вопреки лукавой западной теории свободного рынка, где нет места монополизму и все регулирует вольная конкуренция, абсолютное большинство профильных предприятий в любой стране мира — это вертикально интегрированные холдинги, включающие в себя производства на трех ключевых этапах: бокситовые рудники, глиноземные и алюминиевые заводы. Россия в этом плане не исключение. В нашей стране несколько десятков производителей алюминия, среди которых к крупным относятся Волгоградский (ВгАЗ), Иркутский ("Русал-ИркАЗ"), Кандалакшский (КАЗ), Богучанский (БоАЗ), Новокузнецкий (НкАЗ), Красноярский ("Русал Красноярск"), Братский ("Русал Братск") и Саяногорский (САЗ) алюминиевые заводы. В числе средних по размеру можно отметить завод "Анкувер" (Владивосток) и "Пермцветмет" в Перми.Даже при таком разнообразии мощных предприятий наша страна не является главным мировым производителем. Этот титул по праву принадлежит Китаю, который с громадным отрывом от прочих конкурентов выпускает порядка 37 миллионов тонн алюминия в чушках и в виде иной продукции. Россия ведет отчаянную конкуренцию за второе место с Индией: обе страны по итогам 2021 года выпустили по 3,6 миллиона. На пятки им наступает Канада с показателем 3,1 миллиона тонн.А теперь очень внимательно посмотрим на список главных мировых экспортеров алюминиевой продукции. Это поможет нам осмысленно перейти к следующей части нашей беседы.Как и следовало ожидать, главным мировым продавцом является Китай. Ежегодно Поднебесная продает алюминия почти на 35 миллиардов долларов. Далее идут Германия (18,8 миллиарда), Канада и США (по 12 миллиардов), Индия (девять миллиардов) и лишь затем Россия с весьма скромным показателем в 8,7 миллиарда долларов оборота. О Германии как-нибудь в другой раз, а вот Канада и США нам очень интересны.Североамериканский коллектив при поддержке верных вассалов в Европе не зря обрушился с санкциями на российский "Русал", причем задолго до начала СВО. Российской компании принадлежат самые богатые залежи бокситов во многих уголках мира, и американцам с канадцами было жизненно необходимо изменить данное положение дел.При этом, как это абсолютно всегда бывает в западных союзах, все подобные объединения ситуативны, ненадежны и Боливар никогда не вывозит двоих.В июне 2018 года тогдашний американский президент Дональд Трамп ввел санкции против канадских производителей алюминия. Точь-в-точь как в текущей ситуации с российскими металлургами, были введены заградительные пошлины в 250 процентов на любые профильные товары. Канада оценила тогда свои убытки в 12,5 миллиарда долларов. Невзирая на показное единство, канадцы устроили такой грандиозный скандал, что под угрозой оказалось само существование американо-канадско-мексиканского торгового союза NAFTA. Оттава и Мехико прямо угрожали разорвать торговые отношения с Вашингтоном, который спустя год все-таки снял ограничения. Впрочем, желаемый результат за это время был получен.Мы неоднократно говорили, что любое геополитическое или экономическое событие нельзя рассматривать в отрыве от прочих процессов. Мировая экономика — это сложнейшая система сообщающихся сосудов, сдержек и противовесов, где крупные игроки выстраивают многоуровневые и многоходовые стратегии.Так что пока западные эксперты и украинское телевидение взахлеб радуются свежим санкциям против российского алюминия, два банка, входящих в число учреждений Федерального резерва США, опубликовали расчеты, из которых следует, что вероятность сильнейшей рецессии в американской экономике в ближайшие месяцы составляет 63 процента. Это наихудший показатель за последние сорок лет.Далее простейшая арифметика.По данным за 2022 год, США импортировали 5,9 миллиона тонн алюминия. Россия поставила на экспорт 3,5 миллиона, из которых в Соединенные Штаты отправилось всего 210 тысяч тонн. При этом наш экспорт в Северную Америку давно и планомерно падает, а в целом по миру растет. По данным ФТС России, в 2021 году объем зарубежных поставок вырос на треть и в денежном эквиваленте составил 8,7 миллиарда долларов. Вывод здесь прост: введение американских пошлин на российский алюминиевый сектор повлияет приблизительно никак.В чем же соль происходящего и к чему эти телодвижения Белого дома?Все довольно прозаично. Как и в случае с Канадой три года назад, американская администрация судорожно пытается если не спасти свою экономику, то хотя бы минимизировать грядущие проблемы. Перекрытие путей импорта при наличии собственного производства должно подстегнуть громадный производственный кластер, ключевого работодателя и плательщика налогов. Простой поиск подсказывает, что основными потребителями алюминия в США являются такие отрасли, как локомотиво-, вагоно- и судостроение, автомобильная промышленность (напомним, Америка — самая автомобильная нация в мире), космическая отрасль, выпуск электроники, строительство и, конечно, производство линий электропередачи во всем их громадном разнообразии.Всего год назад администрация Байдена запустила программу модернизации национальной инфраструктуры, где только на замену старых ЛЭП выделяется 300 миллиардов долларов. То есть Вашингтон устроил цирковое шоу для своих союзников, изображая единство и якобы несгибаемую антироссийскую волю, но на самом деле цена подобным санкциям грош. И главное кроется совсем в другом, а именно — в желании подстелить соломки под свои неприятно худеющие бока и превратить виртуальные деньги в физическую инфраструктуру.Литературный профессор Преображенский, живи он в наши времена, наверняка рекомендовал бы не читать по утрам западных газет. А если уж читать, то исключительно обложившись комплексными знаниями, дабы не прослыть простодушным дураком.

https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html

https://ria.ru/20221024/alyuminiy-1826337624.html

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

россия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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