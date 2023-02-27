https://ria.ru/20230227/alyaska-1854515425.html

В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски

В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски - РИА Новости, 27.02.2023

В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что российский статус Крыма не подлежит обсуждению, РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:05

2023-02-27T10:05

2023-02-27T10:05

аляска

сша

россия

юрий гемпель

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что российский статус Крыма не подлежит обсуждению, а вот статус Аляски стоило бы пересмотреть. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно. А сейчас Украине надо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США, которые должны позволить, в конечном счете, "полностью восстановить территориальную целостность Украины". "Подобные заявления – это практически прямое желание со стороны США отторгнуть часть суверенной территории Российской Федерации. Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель. При этом крымский парламентарий предупредил, что при желании отторгнуть любую часть территории России силовым путем агрессоры получат адекватный ответ. Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.

https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760918.html

аляска

сша

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аляска, сша, россия, юрий гемпель, республика крым, политика