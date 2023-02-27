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В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски - РИА Новости, 27.02.2023
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В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски - РИА Новости, 27.02.2023
В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что российский статус Крыма не подлежит обсуждению, РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:05
2023-02-27T10:05
аляска
сша
россия
юрий гемпель
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что российский статус Крыма не подлежит обсуждению, а вот статус Аляски стоило бы пересмотреть. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно. А сейчас Украине надо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США, которые должны позволить, в конечном счете, "полностью восстановить территориальную целостность Украины". "Подобные заявления – это практически прямое желание со стороны США отторгнуть часть суверенной территории Российской Федерации. Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель. При этом крымский парламентарий предупредил, что при желании отторгнуть любую часть территории России силовым путем агрессоры получат адекватный ответ. Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.
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аляска
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аляска, сша, россия, юрий гемпель, республика крым, политика
Аляска, США, Россия, Юрий Гемпель, Республика Крым, Политика
10:05 27.02.2023
 
В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски

Крымский политик Гемпель: статус Аляски стоило бы пересмотреть

© Public domain/McStylesВид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска
© Public domain/McStyles
Вид на ледник Кник, Аляска. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что российский статус Крыма не подлежит обсуждению, а вот статус Аляски стоило бы пересмотреть.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России, согласно которой он закрыт окончательно. А сейчас Украине надо сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США, которые должны позволить, в конечном счете, "полностью восстановить территориальную целостность Украины".
"Подобные заявления – это практически прямое желание со стороны США отторгнуть часть суверенной территории Российской Федерации. Россия никому не позволит кому-то пересматривать статус Крыма. Этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву и снова вернуть в состав России", - сказал РИА Новости Гемпель.
При этом крымский парламентарий предупредил, что при желании отторгнуть любую часть территории России силовым путем агрессоры получат адекватный ответ.
Аляска - самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с РФ в Беринговом проливе. Аляска открыта русской экспедицией в 1732 году и являлась владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США была продана в 1867 году.
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АляскаСШАРоссияЮрий ГемпельРеспублика КрымПолитика
 
 
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