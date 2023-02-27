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Житель Алтая поджег квартиру сожительницы - РИА Новости, 27.02.2023
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Житель Алтая поджег квартиру сожительницы
Житель Алтая поджег квартиру сожительницы - РИА Новости, 27.02.2023
Житель Алтая поджег квартиру сожительницы
Житель Республики Алтай поджег квартиру и сам скончался в больнице от ожогов, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:47
2023-02-27T17:47
происшествия
россия
республика алтай
жилье
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БАРНАУЛ, 27 фев - РИА Новости. Житель Республики Алтай поджег квартиру и сам скончался в больнице от ожогов, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в селе Кызыл-Озек в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар. В ходе тушения эвакуировали четырех человек с ожогами, обнаружено тело 43-летней местной жительницы. "В кратчайшие сроки была установлена причастность 35-летнего местного жителя к совершению вышеуказанных преступлений. Установлено, что вечером 24 февраля хозяйка домовладения совместно с сожителем, а также пришедшими к ним в гости братом последней и еще тремя приятелями распивали спиртные напитки. Около 22 часов сожитель женщины вышел на улицу, откуда занес в квартиру канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которую злоумышленник разлил по помещению кухни и, беспричинно, поджег. Одна из находившихся в квартире женщин не смогла самостоятельно покинуть помещение, погибла при пожаре… Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подозреваемый от полученных телесных повреждений и развившихся осложнений скончался", - отмечают в ведомстве. Жизни и здоровью троих пострадавших ничего не угрожает, двоим из них госпитализация не потребовалась. Состояние одной из потерпевших остается тяжелым, она находится в реанимации.
https://ria.ru/20230224/obvinenie-1854091274.html
https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html
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происшествия, россия, республика алтай, жилье
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Жилье
17:47 27.02.2023
 
Житель Алтая поджег квартиру сожительницы

Против жителя Алтая возбудили уголовное дело за поджог квартиры сожительницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 27 фев - РИА Новости. Житель Республики Алтай поджег квартиру и сам скончался в больнице от ожогов, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, в селе Кызыл-Озек в квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар. В ходе тушения эвакуировали четырех человек с ожогами, обнаружено тело 43-летней местной жительницы.
"В кратчайшие сроки была установлена причастность 35-летнего местного жителя к совершению вышеуказанных преступлений. Установлено, что вечером 24 февраля хозяйка домовладения совместно с сожителем, а также пришедшими к ним в гости братом последней и еще тремя приятелями распивали спиртные напитки. Около 22 часов сожитель женщины вышел на улицу, откуда занес в квартиру канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которую злоумышленник разлил по помещению кухни и, беспричинно, поджег. Одна из находившихся в квартире женщин не смогла самостоятельно покинуть помещение, погибла при пожаре… Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подозреваемый от полученных телесных повреждений и развившихся осложнений скончался", - отмечают в ведомстве.
Жизни и здоровью троих пострадавших ничего не угрожает, двоим из них госпитализация не потребовалась. Состояние одной из потерпевших остается тяжелым, она находится в реанимации.
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