https://ria.ru/20230227/aerodrom-1854580026.html
Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии
Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2023
Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения про якобы атаку дронов на белорусский военный аэродром, так как Минск опроверг РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:56
2023-02-27T12:56
2023-02-27T12:57
белоруссия
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения про якобы атаку дронов на белорусский военный аэродром, так как Минск опроверг информацию об этой атаке. "Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Белоруссии, и Белоруссия опровергла", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, дмитрий песков, безопасность
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
12:56 27.02.2023 (обновлено: 12:57 27.02.2023)
Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии
Песков: Москве нечего добавить к опровержению Минском слухов о ЧП на белорусском аэродроме