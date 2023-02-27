https://ria.ru/20230227/aerodrom-1854580026.html

Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии

Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2023

Песков отказался комментировать сообщения о ЧП на аэродроме в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения про якобы атаку дронов на белорусский военный аэродром, так как Минск опроверг РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:56

2023-02-27T12:56

2023-02-27T12:57

белоруссия

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения про якобы атаку дронов на белорусский военный аэродром, так как Минск опроверг информацию об этой атаке. "Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Белоруссии, и Белоруссия опровергла", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, россия, дмитрий песков, безопасность