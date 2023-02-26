https://ria.ru/20230226/zhivotnye-1854371523.html
Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах
Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах - РИА Новости, 26.02.2023
Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:36
2023-02-26T09:36
2023-02-26T09:42
общество
донецкая народная республика
россия
херсонская область
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях. "Начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что с марта вступят в силу законы об интеграции новых регионов РФ в социальное законодательство. "Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ… В сфере образования: бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов - академическая и социальная стипендии", - отметил он. Также с 1 марта эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств заработает в Москве, Белгородской и Московской областях.
https://ria.ru/20230222/zhivotnye-1852520664.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, донецкая народная республика, россия, херсонская область , вячеслав володин, госдума рф
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Вячеслав Володин, Госдума РФ
09:36 26.02.2023 (обновлено: 09:42 26.02.2023)
Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах
Володин: запрет на торговлю животными в неподобающих условиях вступит в силу 1 марта