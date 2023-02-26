https://ria.ru/20230226/zhivotnye-1854371523.html

Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах

Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах - РИА Новости, 26.02.2023

Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T09:36

2023-02-26T09:36

2023-02-26T09:42

общество

донецкая народная республика

россия

херсонская область

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях. "Начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что с марта вступят в силу законы об интеграции новых регионов РФ в социальное законодательство. "Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ… В сфере образования: бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов - академическая и социальная стипендии", - отметил он. Также с 1 марта эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств заработает в Москве, Белгородской и Московской областях.

https://ria.ru/20230222/zhivotnye-1852520664.html

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Варвара Скокшина

общество, донецкая народная республика, россия, херсонская область , вячеслав володин, госдума рф