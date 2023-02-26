https://ria.ru/20230226/vasilevka-1854446965.html
Украинские боевики выпустили девять снарядов по запорожской Васильевке
Украинские боевики выпустили девять снарядов по запорожской Васильевке - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские боевики выпустили девять снарядов по запорожской Васильевке
Украинские боевики выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по городу Васильевка в Запорожской области, пострадавших среди мирного населения нет,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:33
2023-02-26T19:33
2023-02-26T20:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Украинские боевики выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по городу Васильевка в Запорожской области, пострадавших среди мирного населения нет, сказала РИА Новости глава администрации Наталья Романиченко. Ранее представитель администрации Васильевки сообщил, что в промежутке с 6 до 7 часов утра по московскому времени украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу. "Мы зафиксировали девять прилетов в районе города Васильевка. Обстрелы просто хаотичные, без всяких целей. Где нет военнослужащих… По информации на данный момент пострадавших нет… В жилых домах повреждены окна", - сказала Романиченко."В последнее время обстрелы участились. 24 февраля был обстрел, где пострадал один мирный житель семьдесят третьего года рождения. К сожалению, мирному жителю осколком оторвало ногу и в ходе операции пришлось ампутировать бедро", - рассказала также Романиченко.Она отметила, что удары приходятся по городской инфраструктуре, не имеющей отношения к военным объектам. Кроме того, по мнению мэра, боевики ведут обстрелы с целью усложнить жизнь мирному населению."Почему так происходит? Наверное, потому что у нас все хорошо. Все люди получают социальные выплаты и пользуются всеми благами, которые предоставляет Российская Федерация. Обстреливают из артиллерии. Это либо "три семерки" (гаубица М-777 производства США – ред.), либо другая артиллерия… Страдают жилые дома, мирные жители и социально значимые объекты", - добавила Романиченко.
https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
19:33 26.02.2023 (обновлено: 20:06 26.02.2023)
Украинские боевики выпустили девять снарядов по запорожской Васильевке
ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по запорожской Васильевке
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Украинские боевики выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по городу Васильевка в Запорожской области, пострадавших среди мирного населения нет, сказала РИА Новости глава администрации Наталья Романиченко.
Ранее представитель администрации Васильевки сообщил, что в промежутке с 6 до 7 часов утра по московскому времени украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу.
"Мы зафиксировали девять прилетов в районе города Васильевка. Обстрелы просто хаотичные, без всяких целей. Где нет военнослужащих… По информации на данный момент пострадавших нет… В жилых домах повреждены окна", - сказала Романиченко.
"В последнее время обстрелы участились. 24 февраля был обстрел, где пострадал один мирный житель семьдесят третьего года рождения. К сожалению, мирному жителю осколком оторвало ногу и в ходе операции пришлось ампутировать бедро", - рассказала также Романиченко.
Она отметила, что удары приходятся по городской инфраструктуре, не имеющей отношения к военным объектам. Кроме того, по мнению мэра, боевики ведут обстрелы с целью усложнить жизнь мирному населению.
"Почему так происходит? Наверное, потому что у нас все хорошо. Все люди получают социальные выплаты и пользуются всеми благами, которые предоставляет Российская Федерация
. Обстреливают из артиллерии. Это либо "три семерки" (гаубица М-777 производства США
– ред.), либо другая артиллерия… Страдают жилые дома, мирные жители и социально значимые объекты", - добавила Романиченко.