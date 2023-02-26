https://ria.ru/20230226/ukraina-1854457882.html
Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО
Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.02.2023
Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО
Возможность будущего вступления Украины в НАТО вызывает сомнения, однако Киеву потребуются договоренности в области безопасности, считает бывший... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:18
2023-02-26T21:18
2023-02-26T21:18
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Возможность будущего вступления Украины в НАТО вызывает сомнения, однако Киеву потребуются договоренности в области безопасности, считает бывший экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. "Некоторая форма договоренностей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим", - сообщила она в интервью телеканалу CBS News. Райс подчеркнула, что сам Североатлантический альянс в настоящее время защищен, а Украина остается "незащищенной частью территории" и "вакуумом" в Европе. "Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья (договора НАТО - ред.), мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет", - отметила она. Райс также подтвердила, что Украина и НАТО, фактически, уже являются "очень сильными союзниками" и это сохранится в будущем.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, кондолиза райс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Кондолиза Райс, НАТО
Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО
Экс-глава госдепа США Кондолиза Райс усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости.
Возможность будущего вступления Украины в НАТО вызывает сомнения, однако Киеву потребуются договоренности в области безопасности, считает
бывший экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
"Некоторая форма договоренностей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим", - сообщила она в интервью телеканалу CBS News.
Райс подчеркнула, что сам Североатлантический альянс в настоящее время защищен, а Украина остается "незащищенной частью территории" и "вакуумом" в Европе
.
"Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья (договора НАТО - ред.), мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет", - отметила она.
Райс также подтвердила, что Украина и НАТО, фактически, уже являются "очень сильными союзниками" и это сохранится в будущем.