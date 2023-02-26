https://ria.ru/20230226/ukraina-1854457882.html

Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО

Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 26.02.2023

Кондолиза Райс усомнилась в возможности вступления Украины в НАТО

Возможность будущего вступления Украины в НАТО вызывает сомнения, однако Киеву потребуются договоренности в области безопасности, считает бывший... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T21:18

2023-02-26T21:18

2023-02-26T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Возможность будущего вступления Украины в НАТО вызывает сомнения, однако Киеву потребуются договоренности в области безопасности, считает бывший экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. "Некоторая форма договоренностей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем, вероятно, сейчас стоит начать работать над этим", - сообщила она в интервью телеканалу CBS News. Райс подчеркнула, что сам Североатлантический альянс в настоящее время защищен, а Украина остается "незащищенной частью территории" и "вакуумом" в Европе. "Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья (договора НАТО - ред.), мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет", - отметила она. Райс также подтвердила, что Украина и НАТО, фактически, уже являются "очень сильными союзниками" и это сохранится в будущем.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сша, кондолиза райс, нато