15:35 26.02.2023 (обновлено: 16:38 26.02.2023)
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Чешский политолог Оскар Крейчи порекомендовал Украине пойти на территориальные уступки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант — уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni listy.
"Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я", — заявил политолог.
По мнению Крейчи, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также хотел бы надеяться на то, что конфликт закончится в этом году.
После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.