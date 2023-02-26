https://ria.ru/20230226/ukraina-1854417175.html

В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией

В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией - РИА Новости, 26.02.2023

В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией

Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант — уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:35

2023-02-26T15:35

2023-02-26T16:38

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украина

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киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант — уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni listy.По мнению Крейчи, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также хотел бы надеяться на то, что конфликт закончится в этом году.После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский