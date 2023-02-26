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В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией - РИА Новости, 26.02.2023
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В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией - РИА Новости, 26.02.2023
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант — уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:35
2023-02-26T16:38
в мире
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россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант — уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni listy.По мнению Крейчи, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также хотел бы надеяться на то, что конфликт закончится в этом году.После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский
15:35 26.02.2023 (обновлено: 16:38 26.02.2023)
 
В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией

Чешский политолог Оскар Крейчи порекомендовал Украине пойти на территориальные уступки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Угледаре
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Угледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант — уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для Parlamentni listy.

"Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я", — заявил политолог.

По мнению Крейчи, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также хотел бы надеяться на то, что конфликт закончится в этом году.
После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
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