https://ria.ru/20230226/ukraina-1854408898.html
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители - РИА Новости, 26.02.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители
Украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, заявил в интервью итальянской газете la Repubblica министр обороны Украины Алексей Резников,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:28
2023-02-26T14:28
2023-02-26T14:28
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РИМ, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, заявил в интервью итальянской газете la Repubblica министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что просил у Деда Мороза еще и истребители. "Нам их (ЗРК - ред.) еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут (танки) Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моём письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", - заявил он, отвечая на вопрос о Patriot. По словам министр обороны, ситуация должна измениться весной с поступлением на Украину систем ПВО, таких как Iris-T, Patriot и Nasams. Говоря о наличии боеприпасов, Резников заявил, что "правительства ФРГ, Франции и Швеция запросили заводы увеличить производство". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230225/istrebiteli-1854220592.html
https://ria.ru/20230224/obuchenie-1854191758.html
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В мире, Украина, Россия, Германия, Дед Мороз, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители
Глава Минобороны Украины Резников заявил, что просил у Деда Мороза истребители