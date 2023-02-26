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Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители - РИА Новости, 26.02.2023
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Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители - РИА Новости, 26.02.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители
Украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, заявил в интервью итальянской газете la Repubblica министр обороны Украины Алексей Резников,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:28
2023-02-26T14:28
в мире
украина
россия
германия
дед мороз
алексей резников
сергей лавров
нато
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РИМ, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, заявил в интервью итальянской газете la Repubblica министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что просил у Деда Мороза еще и истребители. "Нам их (ЗРК - ред.) еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут (танки) Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моём письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", - заявил он, отвечая на вопрос о Patriot. По словам министр обороны, ситуация должна измениться весной с поступлением на Украину систем ПВО, таких как Iris-T, Patriot и Nasams. Говоря о наличии боеприпасов, Резников заявил, что "правительства ФРГ, Франции и Швеция запросили заводы увеличить производство". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230225/istrebiteli-1854220592.html
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в мире, украина, россия, германия, дед мороз, алексей резников, сергей лавров, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Россия, Германия, Дед Мороз, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
14:28 26.02.2023
 
Глава Минобороны Украины заявил, что просил у Деда Мороза истребители

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что просил у Деда Мороза истребители

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 фев – РИА Новости. Украинские войска еще не получили американские ЗРК Patriot, заявил в интервью итальянской газете la Repubblica министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что просил у Деда Мороза еще и истребители.
"Нам их (ЗРК - ред.) еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут (танки) Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моём письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители", - заявил он, отвечая на вопрос о Patriot.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 02:07Специальная военная операция на Украине
Байден исключил передачу Украине истребителей F-16
По словам министр обороны, ситуация должна измениться весной с поступлением на Украину систем ПВО, таких как Iris-T, Patriot и Nasams. Говоря о наличии боеприпасов, Резников заявил, что "правительства ФРГ, Франции и Швеция запросили заводы увеличить производство".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 20:31Специальная военная операция на Украине
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В миреУкраинаРоссияГерманияДед МорозАлексей РезниковСергей ЛавровНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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