https://ria.ru/20230226/ukraina-1854387429.html

В США раскрыли неудобную для Украины правду о НАТО и ЕС

В США раскрыли неудобную для Украины правду о НАТО и ЕС - РИА Новости, 26.02.2023

В США раскрыли неудобную для Украины правду о НАТО и ЕС

Правительство Украины ошибается, если верит, что присоединением к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу страна обретет свободу, написал обозреватель Джеймс... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:00

2023-02-26T12:00

2023-02-26T14:52

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украина

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нато

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правительство Украины ошибается, если верит, что присоединением к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу страна обретет свободу, написал обозреватель Джеймс Карден в статье для The American Conservative."Правящая элита Украины, раз за разом отвергающая мирные переговоры, должна понять, что сейчас эта страна — несостоявшееся государство", — отметил автор материла.Он утверждает, что после государственного переворота 2014 года новое украинское правительство пытается сделать все, чтобы стать членом НАТО или ЕС, так как стремится получить "свободу" от России. Эта же идея используется Киевом и Вашингтоном для описания нынешнего вооруженного конфликта между двумя странами."Свобода? Только если определение этой свободы — постоянная зависимость", — продолжил журналист.Несмотря на веру нынешнего правительства Украины, что будущее страны за ЕС и НАТО, а благодаря вступлению в эти организации она наконец-то обретет "свободу", произойдет обратное, утверждает обозреватель.На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернативы вступлению страны в НАТО и ЕС. Он добавил, что республика уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики.

https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html

https://ria.ru/20230226/deputaty-1854353628.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, нато, евросоюз, владимир зеленский