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Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 26.02.2023
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Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией
Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 26.02.2023
Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией
Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:06
2023-02-26T19:06
в мире
россия
сша
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава ЦРУ Уильям Бернс. "Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии (коммуникации)", - заявил он в интервью телеканалу CBS. Ранее в Пентагоне сообщили, что США не закрывают каналы коммуникации с Россией, приветствуют их наличие и продолжают поддерживать существующие линии связи.
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в мире, россия, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
19:06 26.02.2023
 
Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией

Глава ЦРУ Бернс: отношения США и России враждебные, но важно сохранять каналы коммуникаций

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава ЦРУ Уильям Бернс.
"Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии (коммуникации)", - заявил он в интервью телеканалу CBS.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США не закрывают каналы коммуникации с Россией, приветствуют их наличие и продолжают поддерживать существующие линии связи.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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В миреРоссияСШАУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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