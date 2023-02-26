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Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией
Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 26.02.2023
Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией
Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:06
2023-02-26T19:06
2023-02-26T19:06
в мире
россия
сша
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава ЦРУ Уильям Бернс. "Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии (коммуникации)", - заявил он в интервью телеканалу CBS. Ранее в Пентагоне сообщили, что США не закрывают каналы коммуникации с Россией, приветствуют их наличие и продолжают поддерживать существующие линии связи.
https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией
Глава ЦРУ Бернс: отношения США и России враждебные, но важно сохранять каналы коммуникаций