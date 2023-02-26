https://ria.ru/20230226/tsru-1854443038.html

Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией

Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией - РИА Новости, 26.02.2023

Глава ЦРУ призвал сохранять каналы коммуникаций с Россией

Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:06

2023-02-26T19:06

2023-02-26T19:06

в мире

россия

сша

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Отношения между США и Россией в настоящее время являются глубоко враждебными, но и они нуждаются в открытых каналах коммуникаций между сторонами, считает глава ЦРУ Уильям Бернс. "Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии (коммуникации)", - заявил он в интервью телеканалу CBS. Ранее в Пентагоне сообщили, что США не закрывают каналы коммуникации с Россией, приветствуют их наличие и продолжают поддерживать существующие линии связи.

https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)