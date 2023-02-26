https://ria.ru/20230226/tsru-1854386570.html

Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости"

Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости" - РИА Новости, 26.02.2023

Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости"

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о "дерзком" отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:48

2023-02-26T11:48

2023-02-26T15:23

в мире

россия

анкара (провинция)

сша

уильям бернс

сергей нарышкин

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о "дерзком" отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года."Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. <...> Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость", — заявил Бернс в интервью телеканалу CBS News.Как отмечается, Бернс назвал встречу "довольно удручающей".Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.

https://ria.ru/20230213/zapad-1851627762.html

https://ria.ru/20230118/vstrecha-1845693885.html

россия

анкара (провинция)

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, анкара (провинция), сша, уильям бернс, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)