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Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости" - РИА Новости, 26.02.2023
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Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости"
Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости" - РИА Новости, 26.02.2023
Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости"
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о "дерзком" отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:48
2023-02-26T15:23
в мире
россия
анкара (провинция)
сша
уильям бернс
сергей нарышкин
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о "дерзком" отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года."Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. &lt;...&gt; Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость", — заявил Бернс в интервью телеканалу CBS News.Как отмечается, Бернс назвал встречу "довольно удручающей".Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.
https://ria.ru/20230213/zapad-1851627762.html
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в мире, россия, анкара (провинция), сша, уильям бернс, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Анкара (провинция), США, Уильям Бернс, Сергей Нарышкин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
11:48 26.02.2023 (обновлено: 15:23 26.02.2023)
 
Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в "дерзости"

Глава ЦРУ Бернс назвал дерзким поведение директора СВР Нарышкина в ноябре прошлого года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о "дерзком" отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года.
"Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия. <...> Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость", — заявил Бернс в интервью телеканалу CBS News.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 10:41
Запад смотрит на другие страны как на объекты порабощения, заявил Нарышкин
Как отмечается, Бернс назвал встречу "довольно удручающей".
Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 12:48
Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину
 
В миреРоссияАнкара (провинция)СШАУильям БернсСергей НарышкинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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