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Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России - РИА Новости, 26.02.2023
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Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России
Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России - РИА Новости, 26.02.2023
Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Олег Степанов. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:17
2023-02-26T20:25
в мире
украина
россия
канада
республика крым
джастин трюдо
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Олег Степанов.Ранее на официальной странице канадского премьера было опубликовано заявление Трюдо, в котором он, в частности, утверждает, что "Крым всегда был и остается Украиной"."Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит", - прокомментировал Степанов.Посол также выразил уверенность в том, что никто не обратит внимания на это заявление главы канадского кабинета министров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256857.html
https://ria.ru/20230226/krym-1854448871.html
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в мире, украина, россия, канада, республика крым, джастин трюдо, олег степанов
В мире, Украина, Россия, Канада, Республика Крым, Джастин Трюдо, Олег Степанов
20:17 26.02.2023 (обновлено: 20:25 26.02.2023)
 
Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России

Посол России Степанов: премьер Канады Трюдо сам не верит в принадлежность Крыма Украине

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Олег Степанов.
Ранее на официальной странице канадского премьера было опубликовано заявление Трюдо, в котором он, в частности, утверждает, что "Крым всегда был и остается Украиной".
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"Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит", - прокомментировал Степанов.
Посол также выразил уверенность в том, что никто не обратит внимания на это заявление главы канадского кабинета министров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреУкраинаРоссияКанадаРеспублика КрымДжастин ТрюдоОлег Степанов
 
 
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