20:17 26.02.2023 (обновлено: 20:25 26.02.2023)
Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России
Посол России Степанов: премьер Канады Трюдо сам не верит в принадлежность Крыма Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Олег Степанов.
Ранее на официальной странице канадского премьера было опубликовано заявление Трюдо, в котором он, в частности, утверждает, что "Крым всегда был и остается Украиной".
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"Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит", - прокомментировал Степанов.
Посол также выразил уверенность в том, что никто не обратит внимания на это заявление главы канадского кабинета министров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".