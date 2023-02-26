https://ria.ru/20230226/tryudo-1854452262.html

Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России

Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России - РИА Новости, 26.02.2023

Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине, считает посол России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Олег Степанов. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T20:17

2023-02-26T20:17

2023-02-26T20:25

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республика крым

джастин трюдо

олег степанов

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сам не верит своим словам о принадлежности Крыма Украине, заявил РИА Новости посол РФ в стране Олег Степанов.Ранее на официальной странице канадского премьера было опубликовано заявление Трюдо, в котором он, в частности, утверждает, что "Крым всегда был и остается Украиной"."Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит", - прокомментировал Степанов.Посол также выразил уверенность в том, что никто не обратит внимания на это заявление главы канадского кабинета министров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256857.html

https://ria.ru/20230226/krym-1854448871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, канада, республика крым, джастин трюдо, олег степанов