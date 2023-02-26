https://ria.ru/20230226/trevoga-1854386014.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:42

2023-02-26T11:42

2023-02-26T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

киев

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Сигнал тревоги в областях прозвучал в промежутке с 11:31 до 11:33 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230226/ssha-1854371659.html

украина

днепропетровская область

киев

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днепропетровская область, киев