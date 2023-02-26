https://ria.ru/20230226/trevoga-1854386014.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.02.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:42
2023-02-26T11:42
2023-02-26T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Сигнал тревоги в областях прозвучал в промежутке с 11:31 до 11:33 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первые удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230226/ssha-1854371659.html
украина
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
11:42 26.02.2023 (обновлено: 12:21 26.02.2023)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу