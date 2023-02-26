Рейтинг@Mail.ru
Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/telefon-1854358135.html
Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона
Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона - РИА Новости, 26.02.2023
Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона
Длительный просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T06:24
2023-02-26T06:24
общество
самгму
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727669437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17f5be49d32924048af3234018c79f62.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Длительный просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению работоспособности, рассказала эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ", невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева. "Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие... Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость", - рассказала Благодарева. Эксперт отметила, что во время просмотра видеороликов мозг не обрабатывает информацию, а стремится получить кратковременный дофаминовый всплеск. "Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма", - добавила Благодарева. Она указала, что за 2-3 часа до сна надо откладывать телефон и любые другие экраны, а также ложиться спать не позднее 23 часов. "В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности", - пояснила Благодарева. По ее словам, сейчас сложно сказать, сколько можно пользоваться телефоном в день без вреда для здоровья, но "однозначно стоит сократить бесполезные просмотры соцсетей в пользу общения". "Интернет заполнил нашу жизнь. Магазины, книги, фильмы, общение – все находится в сети и нужно с умом использовать эти технологические достижения современности. Можно постараться пользоваться телефоном от часа до двух в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться. В остальном человек должен прийти к осознанию того, что пользы от постоянного просмотра ленты нет, информация забывается, копятся дела по дому, долги по работе и учебе, поэтому лучше потратить свое время на что-то полезное или более приятное", - добавила Благодарева.
https://ria.ru/20230116/imena-1845195374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727669437_631:63:3072:1893_1920x0_80_0_0_492e0f7a990d26c7bacd6359357f15e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самгму, технологии
Общество, СамГМУ, Технологии
06:24 26.02.2023
 
Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона

Психолог Благодарева: длительное использование телефона ведет к тревожности и бессоннице

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Женщина с телефоном в кровати. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Длительный просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению работоспособности, рассказала эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ", невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева.
"Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие... Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость", - рассказала Благодарева.
Опрос
Вы зависимы от смартфона?
Проголосовали:25673
6 февраля, 15:08
Эксперт отметила, что во время просмотра видеороликов мозг не обрабатывает информацию, а стремится получить кратковременный дофаминовый всплеск. "Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма", - добавила Благодарева.
Она указала, что за 2-3 часа до сна надо откладывать телефон и любые другие экраны, а также ложиться спать не позднее 23 часов. "В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности", - пояснила Благодарева.
По ее словам, сейчас сложно сказать, сколько можно пользоваться телефоном в день без вреда для здоровья, но "однозначно стоит сократить бесполезные просмотры соцсетей в пользу общения".
"Интернет заполнил нашу жизнь. Магазины, книги, фильмы, общение – все находится в сети и нужно с умом использовать эти технологические достижения современности. Можно постараться пользоваться телефоном от часа до двух в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться. В остальном человек должен прийти к осознанию того, что пользы от постоянного просмотра ленты нет, информация забывается, копятся дела по дому, долги по работе и учебе, поэтому лучше потратить свое время на что-то полезное или более приятное", - добавила Благодарева.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 14:39
Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам
 
ОбществоСамГМУТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала