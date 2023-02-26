https://ria.ru/20230226/telefon-1854358135.html

Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона

Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона - РИА Новости, 26.02.2023

Психолог раскрыла опасность длительного использования телефона

Длительный просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T06:24

2023-02-26T06:24

2023-02-26T06:24

общество

самгму

технологии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Длительный просмотр ленты социальных сетей провоцирует дофаминовую зависимость, что приводит к повышению тревожности, нарушению сна и снижению работоспособности, рассказала эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ", невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева. "Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие... Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он также быстро падает и формируется зависимость", - рассказала Благодарева. Эксперт отметила, что во время просмотра видеороликов мозг не обрабатывает информацию, а стремится получить кратковременный дофаминовый всплеск. "Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма", - добавила Благодарева. Она указала, что за 2-3 часа до сна надо откладывать телефон и любые другие экраны, а также ложиться спать не позднее 23 часов. "В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности", - пояснила Благодарева. По ее словам, сейчас сложно сказать, сколько можно пользоваться телефоном в день без вреда для здоровья, но "однозначно стоит сократить бесполезные просмотры соцсетей в пользу общения". "Интернет заполнил нашу жизнь. Магазины, книги, фильмы, общение – все находится в сети и нужно с умом использовать эти технологические достижения современности. Можно постараться пользоваться телефоном от часа до двух в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться. В остальном человек должен прийти к осознанию того, что пользы от постоянного просмотра ленты нет, информация забывается, копятся дела по дому, долги по работе и учебе, поэтому лучше потратить свое время на что-то полезное или более приятное", - добавила Благодарева.

https://ria.ru/20230116/imena-1845195374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, самгму, технологии