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Valeurs Actuelles: Россия свела на нет последствия санкций Запада и перестроила экономику
Покупательницы в магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику, обычные граждане почти не заметили изменений, заявил обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.
"В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены", — написал он.
Обозреватель отметил, что Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль. Удалось избежать катастрофы в промышленном секторе, "за исключением французских (Société générale), шведских (Ikea) и британских компаний", с рынка ушло не так много западных предприятий, добавил Раффре.
"Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам", — приводит издание слова француза, который двадцать лет живет в Москве.
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По его мнению, сотрудничество с Китаем позволило России нивелировать потери от сокращения торговли со странами Запада.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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