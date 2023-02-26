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Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО - РИА Новости, 26.02.2023
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Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО
Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО - РИА Новости, 26.02.2023
Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО
Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику, обычные граждане почти не заметили изменений, заявил обозреватель... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T03:45
2023-02-26T03:45
россия
китай
в мире
европа
франция
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику, обычные граждане почти не заметили изменений, заявил обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.Обозреватель отметил, что Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль. Удалось избежать катастрофы в промышленном секторе, "за исключением французских (Société générale), шведских (Ikea) и британских компаний", с рынка ушло не так много западных предприятий, добавил Раффре."Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам", — приводит издание слова француза, который двадцать лет живет в Москве.По его мнению, сотрудничество с Китаем позволило России нивелировать потери от сокращения торговли со странами Запада.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html
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россия
китай
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россия, китай, в мире, европа, франция, ikea international group
Россия, Китай, В мире, Европа, Франция, IKEA International Group
03:45 26.02.2023
 
Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО

Valeurs Actuelles: Россия свела на нет последствия санкций Запада и перестроила экономику

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупательницы в магазине в Москве
Покупательницы в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупательницы в магазине в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику, обычные граждане почти не заметили изменений, заявил обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.
"В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены", — написал он.
Обозреватель отметил, что Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль. Удалось избежать катастрофы в промышленном секторе, "за исключением французских (Société générale), шведских (Ikea) и британских компаний", с рынка ушло не так много западных предприятий, добавил Раффре.
"Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам", — приводит издание слова француза, который двадцать лет живет в Москве.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 20:14
США признали устойчивость России к санкциям Запада
По его мнению, сотрудничество с Китаем позволило России нивелировать потери от сокращения торговли со странами Запада.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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