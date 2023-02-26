https://ria.ru/20230226/stoykost-1854355042.html

Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО

Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО - РИА Новости, 26.02.2023

Во Франции удивились жизни россиян через год после начала СВО

Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику, обычные граждане почти не заметили изменений, заявил обозреватель... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T03:45

2023-02-26T03:45

2023-02-26T03:45

россия

китай

в мире

европа

франция

ikea international group

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия с легкостью свела на нет последствия западных санкций и перестроила экономику, обычные граждане почти не заметили изменений, заявил обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.Обозреватель отметил, что Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль. Удалось избежать катастрофы в промышленном секторе, "за исключением французских (Société générale), шведских (Ikea) и британских компаний", с рынка ушло не так много западных предприятий, добавил Раффре."Мой любимый кофе Lavazza снова на полках магазинов по цене, сопоставимой с парижской, и айфоны опять появились, правда, по непомерным ценам", — приводит издание слова француза, который двадцать лет живет в Москве.По его мнению, сотрудничество с Китаем позволило России нивелировать потери от сокращения торговли со странами Запада.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html

https://ria.ru/20230102/ekonomika-1842788296.html

россия

китай

европа

франция

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, в мире, европа, франция, ikea international group