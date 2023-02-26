09:36 26.02.2023 (обновлено: 13:47 26.02.2023)
Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине
Телеведущий Fox News Такер Карлсон: долгий конфликт на Украине приведет к поражению США
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Затяжной конфликт на Украине приведет к печальным последствиям для США, посчитал ведущий Fox News Такер Карлсон.
"Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится. Мировой порядок меняется на наших глазах, и к тому времени, когда все закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно", — заявил обозреватель.
Карлсон также раскритиковал западные страны за обещание безоговорочной поддержки Киеву и цензуру в отношении конфликта, представляющую Украину как демократию, которой она на самом деле не является.
"Но самое интересное — так это то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду. С первых часов после начала конфликта американцев постоянно кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия", — отметил Карлсон.
Ранее журналист назвал президента Украины Владимира Зеленского инструментом полного уничтожения и темной силой, а также жестко раскритиковал сенатора Линдси Грэма за призыв предоставить Киеву истребители.