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Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
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Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине
Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине
Затяжной конфликт на Украине приведет к печальным последствиям для США, посчитал ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:36
2023-02-26T13:47
в мире
украина
сша
такер карлсон
киев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Затяжной конфликт на Украине приведет к печальным последствиям для США, посчитал ведущий Fox News Такер Карлсон.Карлсон также раскритиковал западные страны за обещание безоговорочной поддержки Киеву и цензуру в отношении конфликта, представляющую Украину как демократию, которой она на самом деле не является.Ранее журналист назвал президента Украины Владимира Зеленского инструментом полного уничтожения и темной силой, а также жестко раскритиковал сенатора Линдси Грэма за призыв предоставить Киеву истребители.
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в мире, украина, сша, такер карлсон, киев
В мире, Украина, США, Такер Карлсон, Киев
09:36 26.02.2023 (обновлено: 13:47 26.02.2023)
 
Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине

Телеведущий Fox News Такер Карлсон: долгий конфликт на Украине приведет к поражению США

© AFP 2023 / Nicholas KammБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AFP 2023 / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Затяжной конфликт на Украине приведет к печальным последствиям для США, посчитал ведущий Fox News Такер Карлсон.

"Если конфликт на Украине продолжится, мы проиграем независимо от того, чем он закончится. Мировой порядок меняется на наших глазах, и к тому времени, когда все закончится, США уже не будут занимать ведущее положение. Для всего остального мира это совершенно очевидно", — заявил обозреватель.

Карлсон также раскритиковал западные страны за обещание безоговорочной поддержки Киеву и цензуру в отношении конфликта, представляющую Украину как демократию, которой она на самом деле не является.

"Но самое интересное — так это то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду. С первых часов после начала конфликта американцев постоянно кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия", — отметил Карлсон.

Ранее журналист назвал президента Украины Владимира Зеленского инструментом полного уничтожения и темной силой, а также жестко раскритиковал сенатора Линдси Грэма за призыв предоставить Киеву истребители.
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