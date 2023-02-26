Американский ведущий предрек ужасный для США исход конфликта на Украине

"Но самое интересное — так это то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду. С первых часов после начала конфликта американцев постоянно кормят все более абсурдной ложью об Украине. Это антиутопия", — отметил Карлсон.