https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html

В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского

В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского - РИА Новости, 27.02.2023

В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского

Украинская военная машина будет уничтожена уже осенью этого года, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-26T19:16

2023-02-26T19:16

2023-02-27T00:18

политика

сша

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинская военная машина будет уничтожена уже осенью этого года, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Риттер спрогнозировал разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат к октябрю этого года.Ранее бывший американский разведчик заявил, что президент страны Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.

https://ria.ru/20230226/ispytanie-1854416802.html

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политика, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, украина, россия