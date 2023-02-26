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В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского - РИА Новости, 27.02.2023
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В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского
В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского - РИА Новости, 27.02.2023
В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского
Украинская военная машина будет уничтожена уже осенью этого года, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-26T19:16
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политика
сша
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинская военная машина будет уничтожена уже осенью этого года, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Риттер спрогнозировал разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат к октябрю этого года.Ранее бывший американский разведчик заявил, что президент страны Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.
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политика, сша, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, США, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
19:16 26.02.2023 (обновлено: 00:18 27.02.2023)
 
В США назвали сроки полной капитуляции Зеленского

Экс-разведчик морской пехоты США Риттер предрек Зеленскому полный разгром ВСУ к октябрю

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинская военная машина будет уничтожена уже осенью этого года, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
"Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете", — сказал специалист.
Риттер спрогнозировал разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат к октябрю этого года.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что президент страны Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.
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ПолитикаСШАВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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