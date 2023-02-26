https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854373909.html

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 26.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ

Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T09:57

2023-02-26T09:57

2023-02-26T10:42

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html

сша

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вооруженные силы украины, безопасность