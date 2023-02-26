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Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854373909.html
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 26.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ
Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:57
2023-02-26T10:42
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html
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сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
09:57 26.02.2023 (обновлено: 10:42 26.02.2023)
 
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие артиллерийского расчета Вооруженных сил России работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе Камышаны уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа "пикап", потери — трое погибших военных ВСУ, двое раненых", — сказал собеседник агентства.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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