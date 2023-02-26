https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854373909.html
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ - РИА Новости, 26.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ
Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T09:57
2023-02-26T09:57
2023-02-26T10:42
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852936012_0:233:3071:1960_1920x0_80_0_0_9b01a7410a5a024762d842d361d1ef71.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили в херсонском районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ производства США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230226/dorogi-1854360918.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852936012_535:0:3071:1902_1920x0_80_0_0_2177580b7f9c6e5ba80aacbdf6bf2de6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
09:57 26.02.2023 (обновлено: 10:42 26.02.2023)
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую РЛС AN/TPQ в Херсоне