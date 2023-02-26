https://ria.ru/20230226/smi-1854355540.html

Санкции против СМИ нарушают права европейцев, заявили в постпредстве России

Санкции против СМИ нарушают права европейцев, заявили в постпредстве России - РИА Новости, 26.02.2023

Санкции против СМИ нарушают права европейцев, заявили в постпредстве России

Европейские санкции против российских СМИ ущемляют не только их права, но и права европейцев, лишающихся доступа к альтернативной точке зрения, говорится в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T03:49

2023-02-26T03:49

2023-02-26T03:49

в мире

россия

брюссель

кирилл вышинский

кирилл клейменов

александр акопов

евросоюз

regnum

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Европейские санкции против российских СМИ ущемляют не только их права, но и права европейцев, лишающихся доступа к альтернативной точке зрения, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС в связи с принятием 10 пакета санкций. "Очевидно, Брюссель ущемляет в правах не только представителей российских медиа, но и своих же граждан. Есовцы, похоже, решили полностью изолировать европейцев от альтернативной точки зрения. Такими темпами завтра можно ожидать, что европейского обывателя отрежут от любых иных источников информации, которые отказываются распространять есовские представления о псевдореальности", - отметили в российском дипломатическом представительстве. Кроме того, в комментарии указывается, что ограничения деятельности российских СМИ являются нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах, в котором закреплено, что "каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения". "Это включает в себя "свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ", - пояснили в российском дипломатическом представительстве. Также в постпредстве указали, что приостановка вещания на территории стран-членов противоречит Хартии ЕС об основных правах. ЕС в субботу ввел новые санкции против России, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попала медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. Также на территории ЕС было запрещено вещание телеканала RT Arabic и распространение материалов Sputnik на арабском языке.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html

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в мире, россия, брюссель, кирилл вышинский, кирилл клейменов, александр акопов, евросоюз, regnum, национальная медиа группа , санкции в отношении россии