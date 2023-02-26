https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854464020.html
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2023
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ
Египет пытается убедить США ослабить санкции в отношении Сирии, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T22:37
2023-02-26T22:37
2023-02-26T22:41
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башар асад
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КАИР, 26 фев – РИА Новости. Египет пытается убедить США ослабить санкции в отношении Сирии, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Ранее осведомленный сирийский источник заявил РИА Новости, что глава МИД Египта Шукри посетит в понедельник Дамаск и встретится с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом и президентом Сирии Башаром Асадом. МИД Египта позднее подтвердил предстоящий визит Шукри в Сирию. Согласно источникам, Египет принял решение о постепенном расширении отношений с Сирией и в ближайшие время отправит делегации в Дамаск. Источники отметили, что визит Шукри в Дамаск направлен на координацию сотрудничества между Египтом и Сирией по ряду вопросов, основным из которых является безопасность.
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в мире, египет, сирия, башар асад, сша
В мире, Египет, Сирия, Башар Асад, США
22:37 26.02.2023 (обновлено: 22:41 26.02.2023)
Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии, сообщили СМИ
Al-Arabiya: Египет пытается убедить США ослабить санкции против Сирии