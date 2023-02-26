https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854454157.html
Французский политик признал провальность антироссийских санкций ЕС
Французский политик признал провальность антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 26.02.2023
Французский политик признал провальность антироссийских санкций ЕС
Санкционная политика ЕС в отношении России провалилась, раз Брюссель вынужден принимать 10-й пакет мер менее чем за один год, считает лидер французского... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:38
2023-02-26T20:38
2023-02-26T20:38
в мире
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санкции в отношении россии
экономика
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Санкционная политика ЕС в отношении России провалилась, раз Брюссель вынужден принимать 10-й пакет мер менее чем за один год, считает лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо. "Это провал. Если вам нужно принимать 10 пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении, потому что это не несет мир, но ведет к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти. Я выступаю за отмену всех санкций", - сказал Филиппо журналистам в ходе "Национального марша за мир", который проходит в воскресенье в Париже. Он отметил, что вместо принятия все новых санкций европейским политикам стоит искать пути диалога для решения конфликта, который длится с 2014 года. "Лучше перейти к переговорам, спокойно порассуждать над проблемами, которые существуют уже много лет, и найти решение. Так мы не найдем решение, мы лишь все приближаемся к третьей мировой войне", - сказал политик. Он отметил, что во французских медиа существует только одна точка зрения, а оппозиционные политики не решаются поднимать вопросы, отличные от линии правительства. "На телевидении здесь есть только одна точка зрения, здесь запрещено думать, мы исключительно следуем американской риторике "добро против зла". Во Франции любые дебаты на тему выхода из НАТО запрещены. Наши парламентарии не решаются оспаривать эту единственную точку зрения", - сказал он. Филиппо отметил, что НАТО играет негативную роль в этом конфликте. "Еще до начала Украины я выступал за то, чтобы Франция вышла из НАТО и за роспуск НАТО. Это машина, которая должна была исчезнуть вместе с холодной войной. Это машина войны, находящаяся на службе американского империализма. Ее необходимо уничтожить. Она не занимается ничем, кроме провоцирования конфликтов, она постоянно занята тем, что ищет врага. После России этот будет Китай, Тайвань будет использован так же, как используется Украина. Хотим ли мы такое будущее?" - сказал он. Филиппо также отметил, что Европа лишилась независимости в том, что касается отстаивания ее интересов, поэтому промолчала, когда американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США ко взрывам на "Северных потоках". "Северный поток" всегда был проблемой для США. Они выступали против него годами. Теперь они его подорвали, и французская дипломатия не говорит ни слова. И между тем это акт войны, это объявление войны. Они затронули стратегическую энергетическую инфраструктуру, что влияет на наши страны, на наши экономики – и мы молчим. Мы находимся в полном подчинении", - сказал он. В субботу в Париже и в ряде других французских городов проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине, организованная лидером французского движения "Патриоты".
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html
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в мире, франция, украина, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Франция, Украина, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Санкционная политика ЕС в отношении России провалилась, раз Брюссель вынужден принимать 10-й пакет мер менее чем за один год, считает лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это провал. Если вам нужно принимать 10 пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении, потому что это не несет мир, но ведет к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти. Я выступаю за отмену всех санкций", - сказал Филиппо журналистам в ходе "Национального марша за мир", который проходит в воскресенье в Париже
.
Он отметил, что вместо принятия все новых санкций европейским политикам стоит искать пути диалога для решения конфликта, который длится с 2014 года.
"Лучше перейти к переговорам, спокойно порассуждать над проблемами, которые существуют уже много лет, и найти решение. Так мы не найдем решение, мы лишь все приближаемся к третьей мировой войне", - сказал политик.
Он отметил, что во французских медиа существует только одна точка зрения, а оппозиционные политики не решаются поднимать вопросы, отличные от линии правительства.
"На телевидении здесь есть только одна точка зрения, здесь запрещено думать, мы исключительно следуем американской риторике "добро против зла". Во Франции
любые дебаты на тему выхода из НАТО
запрещены. Наши парламентарии не решаются оспаривать эту единственную точку зрения", - сказал он.
Филиппо отметил, что НАТО играет негативную роль в этом конфликте.
"Еще до начала Украины
я выступал за то, чтобы Франция вышла из НАТО и за роспуск НАТО. Это машина, которая должна была исчезнуть вместе с холодной войной. Это машина войны, находящаяся на службе американского империализма. Ее необходимо уничтожить. Она не занимается ничем, кроме провоцирования конфликтов, она постоянно занята тем, что ищет врага. После России этот будет Китай
, Тайвань
будет использован так же, как используется Украина. Хотим ли мы такое будущее?" - сказал он.
Филиппо также отметил, что Европа лишилась независимости в том, что касается отстаивания ее интересов, поэтому промолчала, когда американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США
ко взрывам на "Северных потоках".
"Северный поток" всегда был проблемой для США. Они выступали против него годами. Теперь они его подорвали, и французская дипломатия не говорит ни слова. И между тем это акт войны, это объявление войны. Они затронули стратегическую энергетическую инфраструктуру, что влияет на наши страны, на наши экономики – и мы молчим. Мы находимся в полном подчинении", - сказал он.
В субботу в Париже и в ряде других французских городов проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине, организованная лидером французского движения "Патриоты".