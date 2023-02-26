https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854348536.html

ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России

ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России - РИА Новости, 26.02.2023

ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России

Евросоюз в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T01:09

2023-02-26T01:09

2023-02-26T03:55

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter."Принят 10-й пакет санкций", — написал он.По словам главы Борреля, новые ограничения направлены на тех, "кто играет важную роль в агрессивной войне".Рестрикции предполагают, в частности, ужесточение ограничений на экспорт товаров двойного назначения и технологий.Экспортно-импортные ограничения В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. В свою очередь, в Еврокомиссии пояснили, что "дополнительные экспортные санкции вводятся на товары, которые без затруднений могут использоваться для поддержки военных усилий РФ". Речь идет, в частности, о тяжелых грузовых автомобилях, которые ранее не попадали под ограничения, а также о запчастях к ним, полуприцепах, спецтехнике, такой как снегоходы. Среди товаров под санкции попали электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и другое. Также запрещаются к экспорту в Россию конструкции для мостов и зданий башенного типа, погрузчики и краны. Кроме того, под ограничения попадают "важные для российской промышленности" товары, в том числе электротехника, запчасти для оборудования, насосы, оборудование для обработки металлов, а также товары, используемые в авиационной промышленности. Запрещается также транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Импортные ограничения ЕС включили, в свою очередь, синтетический каучук и асфальт, а также битум и технический углерод. Санкции против банков, меры по замороженным активам ЕС в рамках 10-го пакета ввел дополнительные обязательства по информированию о замороженных активах попавших под санкции частных лиц. ЕС также ввел новые обязательства по представлению отчетности государствам-членам и Еврокомиссии по иммобилизованным резервам и активам Центрального банка России. "Для обеспечения эффективности запретов на замораживание активов Совет решил ввести более подробные обязательства по отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень", - говорится в заявлении Совета ЕС. В числе попавших под новые персональные ограничения фигурантов значатся также три российских банка: Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Они подпадают под замораживание активов на территории ЕС и под запрет на предоставление им в Европе средств и экономических ресурсов. Запрет СМИ В числе попавших под новые европейские ограничения СМИ значится запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic. "Совет инициировал процесс приостановления лицензий на вещание двух дополнительных средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic", - говорится в заявлении Совета ЕС. Отмечается, что такая мера принята якобы "в целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов". В списке также оказалась медиагруппа "Патриот". Медиагруппа "Россия сегодня" Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС. В мотивационной части санкций указывается, что медиагруппа, в которую входит Sputnik, поддерживает российское правительство, в частности, действия, "которые нарушают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины". "Россия Сегодня" является медиагруппой, связанной с российским правительством. Она финансируется из федерального бюджета РФ. Посредством аффилированного медиа Sputnik "Россия сегодня" распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины", - говорится в документе. Также указывается, что медиагруппа "распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ, за продовольственный кризис в Африке". Замораживание активов означает, что все счета, принадлежащие перечисленным лицам и организациям в банках ЕС, замораживаются. Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им какие-либо средства или активы. В разъяснениях Совета ЕС по персональным санкциям, в частности, указывается, что "замораживание активов означает, что все счета, принадлежащие перечисленным лицам и организациям в банках ЕС, замораживаются; также запрещается прямо или косвенно предоставлять им какие-либо средства или активы". Согласно его информации, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС. При этом, в соответствии с Хартией Европейского союза по правам человека, ограничительные меры "не должны мешать сотрудникам этих СМИ осуществлять журналистскую деятельность на территории Евросоюза". Евросоюз последовательно вводит санкции и запрещает вещание российских СМИ, объясняя это якобы стремлением защитить жителей ЕС от "пропаганды Кремля". Так, второго марта прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне начала российской специальной операции на Украине. В частности, под запрет попали RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik. Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный. Позже в рамках уже девятого санкционного пакета под запрет попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК. Персональные санкции Совет ЕС расширил списки фигурантов персональных санкций, добавив в них дополнительно 121 физлицо и организацию. В их числе, в частности, оказались: уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков, военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев, Фонд национального благосостояния России, Российская национальная перестраховочная компания. Санкции в отношении физлиц в ЕС предусматривают заморозку активов, а также запрет на поездки в Евросоюз. ЕС также добавил семь иранских компаний в санкционный список, обвинив их в поставках товаров двойного назначения. Сообщается, что эти организации якобы "производят военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными… в том числе против гражданской инфраструктуры". В списках фигурируют такие компании как Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industries и Shahed Aviation Industries. Прочие меры Новый пакет санкций Евросоюза против РФ включает также запрет для граждан и юрлиц из России бронировать мощности для хранения газа на территории союза (за исключением СПГ). В Совете ЕС пояснили, что такая мера необходима, "чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС, а также избежать использования Россией поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком". Новые санкции также включают меры по облегчению вывода инвестиций из России операторами ЕС, а гражданам РФ запрещается занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, "поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам". ЕС также обязал авиакомпании заранее информировать власти о планируемых частных авиарейсах между ЕС и Россией, в том числе через третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230226/fnb-1854346394.html

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https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331652.html

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экономика, россия, украина, жозеп боррель, татьяна москалькова, евгений примаков, евросоюз, еврокомиссия, rt arabic, санкции в отношении россии