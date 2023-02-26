https://ria.ru/20230226/roshal-1854411548.html
Доктора Рошаля госпитализировали
Доктора Рошаля госпитализировали - РИА Новости, 26.02.2023
Доктора Рошаля госпитализировали
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:49
2023-02-26T14:49
2023-02-26T15:50
общество
леонид рошаль
москва
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.Пока Рошаль остается в больнице.В пресс-службе также опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах, что медика якобы госпитализировали в реанимацию в Москве с болезнью Паркинсона и кистой в головном мозге.
https://radiosputnik.ria.ru/20200427/1570645577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид рошаль, москва
Общество, Леонид Рошаль, Москва
14:49 26.02.2023 (обновлено: 15:50 26.02.2023)
Доктора Рошаля госпитализировали
Доктора Рошаля госпитализировали, операция прошла успешно