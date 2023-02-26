https://ria.ru/20230226/roshal-1854411548.html

Доктора Рошаля госпитализировали

Доктора Рошаля госпитализировали - РИА Новости, 26.02.2023

Доктора Рошаля госпитализировали

Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:49

2023-02-26T14:49

2023-02-26T15:50

общество

леонид рошаль

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.Пока Рошаль остается в больнице.В пресс-службе также опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах, что медика якобы госпитализировали в реанимацию в Москве с болезнью Паркинсона и кистой в головном мозге.

https://radiosputnik.ria.ru/20200427/1570645577.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, леонид рошаль, москва