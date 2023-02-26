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Доктора Рошаля госпитализировали - РИА Новости, 26.02.2023
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Доктора Рошаля госпитализировали
Доктора Рошаля госпитализировали - РИА Новости, 26.02.2023
Доктора Рошаля госпитализировали
Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:49
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общество
леонид рошаль
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.Пока Рошаль остается в больнице.В пресс-службе также опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах, что медика якобы госпитализировали в реанимацию в Москве с болезнью Паркинсона и кистой в головном мозге.
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общество, леонид рошаль, москва
Общество, Леонид Рошаль, Москва
14:49 26.02.2023 (обновлено: 15:50 26.02.2023)
 
Доктора Рошаля госпитализировали

Доктора Рошаля госпитализировали, операция прошла успешно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацмедпалаты.
"Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно", — сообщил собеседник агентства.
Пока Рошаль остается в больнице.
В пресс-службе также опровергли информацию, распространяемую в Telegram-каналах, что медика якобы госпитализировали в реанимацию в Москве с болезнью Паркинсона и кистой в головном мозге.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
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