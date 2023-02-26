https://ria.ru/20230226/raskhody-1854452926.html

СМИ подсчитали расходы США на помощь Украине с января 2022 года

СМИ подсчитали расходы США на помощь Украине с января 2022 года - РИА Новости, 26.02.2023

СМИ подсчитали расходы США на помощь Украине с января 2022 года

Совокупные расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов, подсчитали в The... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T20:23

2023-02-26T20:23

2023-02-26T20:23

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Совокупные расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов, подсчитали в The Hill. Отмечается, что из указанной суммы 29,3 миллиарда долларов являются прямой военной помощью США с начала российской специальной военной операции. Кроме того, 45 миллиардов долларов выделены в виде дополнительных экстренных средств для усиления "общей безопасности Украины, экономического восстановления, энергетической безопасности и возможности бороться с продолжающимся гуманитарным кризисом". Отдельно 1,9 миллиарда долларов указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев как внутри Украины, так и за ее пределами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html

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в мире, украина, сша, нато