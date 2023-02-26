https://ria.ru/20230226/putin-1854377654.html

Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин

Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин

Планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение, это стало его единственной целью, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:34

2023-02-26T10:34

2023-02-26T15:11

россия

владимир путин

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение, это стало его единственной целью, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".По словам президента, если бы Москва не препятствовала политике западных стран, судьбы народов России могли бы кардинально поменяться, а прежде всего — русского народа.Глава государства отметил, что взамен единого русского народа Запад хотел создать "московитов, уральцев и так далее".При этом такие планы зафиксированы в письменном виде.Он назвал раздел сначала Советского Союза, а затем России, как его основной части, общей целью Запада.Как объяснил глава государства, Запад хочет поделить Россию на разные образования, чтобы помыкать ими и поставить их под свой контроль.Он отметил, что Москве пришлось реагировать на попытки западных стран переделывать мир под себя после распада СССР, которые довели до опасной ситуации.

https://ria.ru/20221222/mir-1840658283.html

https://ria.ru/20230226/pobeda-1854377379.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, павел зарубин, в мире