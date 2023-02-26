https://ria.ru/20230226/putin-1854377654.html
Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин
Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин
Планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение, это стало его единственной целью, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:34
2023-02-26T10:34
2023-02-26T15:11
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение, это стало его единственной целью, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".По словам президента, если бы Москва не препятствовала политике западных стран, судьбы народов России могли бы кардинально поменяться, а прежде всего — русского народа.Глава государства отметил, что взамен единого русского народа Запад хотел создать "московитов, уральцев и так далее".При этом такие планы зафиксированы в письменном виде.Он назвал раздел сначала Советского Союза, а затем России, как его основной части, общей целью Запада.Как объяснил глава государства, Запад хочет поделить Россию на разные образования, чтобы помыкать ими и поставить их под свой контроль.Он отметил, что Москве пришлось реагировать на попытки западных стран переделывать мир под себя после распада СССР, которые довели до опасной ситуации.
https://ria.ru/20221222/mir-1840658283.html
https://ria.ru/20230226/pobeda-1854377379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
10:34 26.02.2023 (обновлено: 15:11 26.02.2023)
Планы Запада о разделении России изложены на бумаге, заявил Путин
Президент Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада России
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение, это стало его единственной целью, заявил президент Владимир Путин в интервью
Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
По словам президента, если бы Москва не препятствовала политике западных стран, судьбы народов России могли бы кардинально поменяться, а прежде всего — русского народа.
"Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня", — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что взамен единого русского народа Запад хотел создать "московитов, уральцев и так далее".
При этом такие планы зафиксированы в письменном виде.
"Это же все в планах было, эти планы — они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались <...> не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано", — отметил президент.
Он назвал раздел сначала Советского Союза, а затем России, как его основной части, общей целью Запада.
"Потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно", — подчеркнул Путин.
Как объяснил глава государства, Запад хочет поделить Россию на разные образования, чтобы помыкать ими и поставить их под свой контроль.
Он отметил, что Москве пришлось реагировать на попытки западных стран переделывать мир под себя после распада СССР, которые довели до опасной ситуации.