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Путин: Россия вернется к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции - РИА Новости, 26.02.2023
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Путин: Россия вернется к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции
Путин: Россия вернется к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции - РИА Новости, 26.02.2023
Путин: Россия вернется к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции
Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:22
2023-02-26T10:22
россия
франция
великобритания
павел зарубин
владимир путин
нато
договор снв-3
политика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее, всего политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", - заявил президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", в ответ на вопрос, нужно ли в перспективе будет "подсчитывать боеголовки" Великобритании и Франции. Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230226/nato-1854376010.html
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россия, франция, великобритания, павел зарубин, владимир путин, нато, договор снв-3, политика
Россия, Франция, Великобритания, Павел Зарубин, Владимир Путин, НАТО, Договор СНВ-3, Политика
10:22 26.02.2023
 
Путин: Россия вернется к обсуждению ядерного потенциала Британии и Франции

Путин: Россия вернется к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Британии и Франции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее, всего политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", - заявил президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", в ответ на вопрос, нужно ли в перспективе будет "подсчитывать боеголовки" Великобритании и Франции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 10:18
Путин: Россия не против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО
Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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