10:18 26.02.2023 (обновлено: 10:28 26.02.2023)
Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин
Президент Путин: Россия никогда не препятствовала изменению мира
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы понимаем, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы. Это естественно должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений. Ну, конечно. А как же. Советского Союза нет? Нет. Как бы мы не говорили, что Россия это - наследница СССР в правовом смысле", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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Он отметил, что "в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах", и потенциал другой у сегодняшней России.
"Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствуем никогда, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, думая над ее, этой организации, реформированием. Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов", - добавил президент РФ.