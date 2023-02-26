https://ria.ru/20230226/putin-1854376109.html

Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин

Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин

Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:18

2023-02-26T10:18

2023-02-26T10:28

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы. Это естественно должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений. Ну, конечно. А как же. Советского Союза нет? Нет. Как бы мы не говорили, что Россия это - наследница СССР в правовом смысле", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".Он отметил, что "в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах", и потенциал другой у сегодняшней России."Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствуем никогда, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, думая над ее, этой организации, реформированием. Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, ссср, сша, владимир путин, павел зарубин, в мире