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Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
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Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин
Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин
Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:18
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сша
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы. Это естественно должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений. Ну, конечно. А как же. Советского Союза нет? Нет. Как бы мы не говорили, что Россия это - наследница СССР в правовом смысле", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".Он отметил, что "в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах", и потенциал другой у сегодняшней России."Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствуем никогда, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, думая над ее, этой организации, реформированием. Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20230220/kitay-1853213127.html
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россия, оон, ссср, сша, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, ООН, СССР, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
10:18 26.02.2023 (обновлено: 10:28 26.02.2023)
 
Россия согласна, что мир должен меняться, заявил Путин

Президент Путин: Россия никогда не препятствовала изменению мира

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия согласна, что мир должен меняться, и никогда этому не препятствует, в том числе и в рамках ООН, но РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы понимаем, что после развала СССР ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы. Это естественно должно сказаться и на строительстве, на приоритетах в строительстве международных отношений. Ну, конечно. А как же. Советского Союза нет? Нет. Как бы мы не говорили, что Россия это - наследница СССР в правовом смысле", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
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Он отметил, что "в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идет, а о потенциалах", и потенциал другой у сегодняшней России.
"Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться. И мы этому не препятствуем никогда, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, думая над ее, этой организации, реформированием. Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединенных Штатов", - добавил президент РФ.
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РоссияООНСССРСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
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