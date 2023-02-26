https://ria.ru/20230226/putin-1854375909.html

России нужно сохранять свою страну, заявил Путин

России нужно сохранять свою страну, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

России нужно сохранять свою страну, заявил Путин

России нужно обеспечивать свою безопасность и сохранять страну, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:17

2023-02-26T10:17

2023-02-26T11:07

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужно обеспечивать свою безопасность и сохранять страну, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".Путин 21 февраля, обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.

https://ria.ru/20230226/ssha-1854378317.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире