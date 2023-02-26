https://ria.ru/20230226/putin-1854375909.html
России нужно сохранять свою страну, заявил Путин
России нужно сохранять свою страну, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
России нужно сохранять свою страну, заявил Путин
России нужно обеспечивать свою безопасность и сохранять страну, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:17
2023-02-26T10:17
2023-02-26T11:07
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России нужно обеспечивать свою безопасность и сохранять страну, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение о приостановке участия РФ в Договоре о СНВ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".Путин 21 февраля, обратился с посланием Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.
https://ria.ru/20230226/ssha-1854378317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
10:17 26.02.2023 (обновлено: 11:07 26.02.2023)
России нужно сохранять свою страну, заявил Путин
Путин: России нужно сохранять свою страну и обеспечивать безопасность