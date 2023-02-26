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В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток
В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток - РИА Новости, 26.02.2023
В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток
Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Новониколаевка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T20:51
2023-02-26T20:51
2023-02-26T20:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Новониколаевка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Новониколаевка (Волновахский район): - в результате детонации ВОП по ул. Гагарина, 34 ранен парень-подросток 2005 г.р.", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1853635791.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Происшествия
В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток
В Новониколаевке в ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток