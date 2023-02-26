https://ria.ru/20230226/postradavshiy-1854455209.html

В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток

В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток - РИА Новости, 26.02.2023

В Новониколаевке при детонации взрывоопасного предмета пострадал подросток

Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Новониколаевка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T20:51

2023-02-26T20:51

2023-02-26T20:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Новониколаевка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Новониколаевка (Волновахский район): - в результате детонации ВОП по ул. Гагарина, 34 ранен парень-подросток 2005 г.р.", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1853635791.html

донецкая народная республика

волновахский район

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донецкая народная республика, волновахский район, происшествия