https://ria.ru/20230226/pomosch-1854462378.html
Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии
Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии - РИА Новости, 26.02.2023
Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии
В полевом госпитале в городе Алеппо специалисты медотряда ВС Белоруссии совместно с российскими медработниками продолжают оказывать необходимую помощь гражданам РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T22:15
2023-02-26T22:15
2023-02-26T22:15
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
алеппо
сирия
латакия (мухафаза)
белоруссия
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В полевом госпитале в городе Алеппо специалисты медотряда ВС Белоруссии совместно с российскими медработниками продолжают оказывать необходимую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения, всего с 17 февраля помощь получили 1265 человек, сообщил на брифинге замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов. "Центр по примирению враждующих сторон и группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике продолжают проведение мероприятий по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате землетрясения ... В полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 1265 человек, за сутки – 155", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что проведены были гуманитарные акции в городах Алеппо, Латакия, населенных пунктах Хеннади провинции Латакия, Хандек-Эль-Гарби провинции Хама, в ходе которых населению выдано продовольствие общим весом 20,8 тонны. Гуринов отметил, что всего с 7 февраля проведено 93 гуманитарных акций, в ходе которых населению выдано более 262,9 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 826,1 тонны гуманитарного груза.
https://ria.ru/20230223/konsultatsii-1853927907.html
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html
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в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, сирия, латакия (мухафаза), белоруссия, россия
В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Алеппо, Сирия, Латакия (мухафаза), Белоруссия, Россия
Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии
Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим от землетрясения в Сирии
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В полевом госпитале в городе Алеппо специалисты медотряда ВС Белоруссии совместно с российскими медработниками продолжают оказывать необходимую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения, всего с 17 февраля помощь получили 1265 человек, сообщил на брифинге замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов.
"Центр по примирению враждующих сторон и группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике продолжают проведение мероприятий по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате землетрясения ... В полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 1265 человек, за сутки – 155", - сказал Гуринов на брифинге.
Он добавил, что проведены были гуманитарные акции в городах Алеппо, Латакия
, населенных пунктах Хеннади провинции Латакия, Хандек-Эль-Гарби провинции Хама
, в ходе которых населению выдано продовольствие общим весом 20,8 тонны.
Гуринов отметил, что всего с 7 февраля проведено 93 гуманитарных акций, в ходе которых населению выдано более 262,9 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 826,1 тонны гуманитарного груза.