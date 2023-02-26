https://ria.ru/20230226/pomosch-1854462378.html

Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии

Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии - РИА Новости, 26.02.2023

Российские и белорусские медики продолжают помогать пострадавшим в Сирии

В полевом госпитале в городе Алеппо специалисты медотряда ВС Белоруссии совместно с российскими медработниками продолжают оказывать необходимую помощь гражданам РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T22:15

2023-02-26T22:15

2023-02-26T22:15

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

алеппо

сирия

латакия (мухафаза)

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850647953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b75ee951fa8fa7181e06064e9cd9e440.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В полевом госпитале в городе Алеппо специалисты медотряда ВС Белоруссии совместно с российскими медработниками продолжают оказывать необходимую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения, всего с 17 февраля помощь получили 1265 человек, сообщил на брифинге замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов. "Центр по примирению враждующих сторон и группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике продолжают проведение мероприятий по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате землетрясения ... В полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 1265 человек, за сутки – 155", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что проведены были гуманитарные акции в городах Алеппо, Латакия, населенных пунктах Хеннади провинции Латакия, Хандек-Эль-Гарби провинции Хама, в ходе которых населению выдано продовольствие общим весом 20,8 тонны. Гуринов отметил, что всего с 7 февраля проведено 93 гуманитарных акций, в ходе которых населению выдано более 262,9 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 826,1 тонны гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230223/konsultatsii-1853927907.html

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

алеппо

сирия

латакия (мухафаза)

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, сирия, латакия (мухафаза), белоруссия, россия