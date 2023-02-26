https://ria.ru/20230226/pomosch-1854447875.html
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 26.02.2023
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:42
2023-02-26T19:42
2023-02-26T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
ТАЛЛИН, 26 фев - РИА Новости. Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в воскресенье встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, отмечает пресс-служба. "В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение", - говорится в сообщении. После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики. В прошлом Эстония безвозмездно передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (например, каски) и сухпайки. За предоставленную Украине военную помощь минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 миллионов евро.
https://ria.ru/20230226/pomosch-1854441667.html
эстония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи
Минобороны Эстонии сообщило, что страна передала Украине новый пакет военной помощи
ТАЛЛИН, 26 фев - РИА Новости. Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур
в воскресенье встретился в Киеве
с министром обороны Украины Алексеем Резниковым
и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, отмечает пресс-служба.
"В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение", - говорится в сообщении.
После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики.
В прошлом Эстония безвозмездно передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (например, каски) и сухпайки.
За предоставленную Украине военную помощь минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 миллионов евро.