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Эстония передала Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 26.02.2023
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Эстония передала Украине новый пакет военной помощи
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 26.02.2023
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:42
2023-02-26T19:42
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
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ТАЛЛИН, 26 фев - РИА Новости. Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в воскресенье встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, отмечает пресс-служба. "В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение", - говорится в сообщении. После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики. В прошлом Эстония безвозмездно передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (например, каски) и сухпайки. За предоставленную Украине военную помощь минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 миллионов евро.
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в мире, эстония, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина
19:42 26.02.2023
 
Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

Минобороны Эстонии сообщило, что страна передала Украине новый пакет военной помощи

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ТАЛЛИН, 26 фев - РИА Новости. Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в воскресенье встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, отмечает пресс-служба.
"В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение", - говорится в сообщении.
После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
В прошлом Эстония безвозмездно передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (например, каски) и сухпайки.
За предоставленную Украине военную помощь минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 миллионов евро.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияУкраина
 
 
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