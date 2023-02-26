https://ria.ru/20230226/pomosch-1854447875.html

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 26.02.2023

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:42

2023-02-26T19:42

2023-02-26T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

эстония

украина

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ТАЛЛИН, 26 фев - РИА Новости. Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба эстонского военного ведомства. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в воскресенье встретился в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи от Эстонии, отмечает пресс-служба. "В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение", - говорится в сообщении. После начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики. В прошлом Эстония безвозмездно передала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (например, каски) и сухпайки. За предоставленную Украине военную помощь минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 миллионов евро.

https://ria.ru/20230226/pomosch-1854441667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, украина