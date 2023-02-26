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Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2023
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Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2023
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:58
2023-02-26T18:58
в мире
саудовская аравия
украина
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КАИР, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов долларов, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya. Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом. "Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса", - приводит телеканал слова саудовского министра иностранных дел. Как отметил телеканал, Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине 410 миллионов долларов.
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в мире, саудовская аравия, украина
В мире, Саудовская Аравия, Украина
18:58 26.02.2023
 
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов

Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд выделит Киеву 410 миллионов долларов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд. Архивное фото
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КАИР, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов долларов, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.
Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом.
"Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса", - приводит телеканал слова саудовского министра иностранных дел.
Как отметил телеканал, Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине 410 миллионов долларов.
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