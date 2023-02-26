https://ria.ru/20230226/pomosch-1854441667.html

Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов

Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2023

Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:58

2023-02-26T18:58

2023-02-26T18:58

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саудовская аравия

украина

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КАИР, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов долларов, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya. Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом. "Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса", - приводит телеканал слова саудовского министра иностранных дел. Как отметил телеканал, Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине 410 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230223/pomosch-1853937795.html

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, саудовская аравия, украина