https://ria.ru/20230226/pomosch-1854441667.html
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2023
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:58
2023-02-26T18:58
2023-02-26T18:58
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саудовская аравия
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КАИР, 26 фев - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве, что Эр-Рияд выделит Украине помощь в размере 410 миллионов долларов, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya. Ранее Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с Фейсалом бен Фарханом. "Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса", - приводит телеканал слова саудовского министра иностранных дел. Как отметил телеканал, Фейсал бен Фархан заявил, что Эр-Рияд готов выделить Украине 410 миллионов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, украина
В мире, Саудовская Аравия, Украина
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: Эр-Рияд выделит Киеву 410 миллионов долларов