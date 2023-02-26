https://ria.ru/20230226/pomidory-1854443669.html

В Британии итальянские рестораны убрали из блюд помидоры из-за дороговизны

В Британии итальянские рестораны убрали из блюд помидоры из-за дороговизны - РИА Новости, 26.02.2023

В Британии итальянские рестораны убрали из блюд помидоры из-за дороговизны

Итальянским ресторанам в Великобритании пришлось отказаться от помидоров в своих блюдах из-за дефицита и роста цен, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:14

2023-02-26T19:14

2023-02-26T21:59

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Итальянским ресторанам в Великобритании пришлось отказаться от помидоров в своих блюдах из-за дефицита и роста цен, пишет газета The Guardian.По данным Федерации итальянских поваров Британии (FIC UK), цены на помидоры за последний год увеличились в четыре раза: с пяти до 20 фунтов за ящик. Стоимость салата айсберг также резко возросла: с семи до 22 фунтов за ящик. По мнению председателя федерации Энцо Оливери, из-за роста цен и Brexit ряд итальянских ресторанов могут закрыться. "Я не вижу света в конце тоннеля", — заявил он.Оливери добавил, что правительство в сложившейся ситуации должно ввести потолок цен на помидоры. Ранее газета Daily Telegraph сообщала, что жители Великобритании столкнулись с нехваткой помидоров на фоне низкого урожая в государствах-поставщиках. В зимнее время в Британию поставляют продукт из Марокко, Нидерландов и Испании. После Brexit закупщики особо полагались на импорт из Марокко. В этом году урожай в североафриканской стране пострадал из-за наводнений и низкой температуры, а в Испании — из-за продолжительных холодов. Также сказалось введение более жестких ограничений на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения после эскалации конфликта на Украине. Ряд британских сетей продуктовых супермаркетов ввел ограничения на несколько видов фруктов и овощей. Например, Asda ограничила продажи помидоров, перца, огурцов, латука, пакетированного салата, брокколи, цветной капусты и малины. В супермаркетах другой британской сети, Morrisons, можно будет приобрести только по две единицы товара следующих категорий: помидоры, огурцы, салат, перец.

https://ria.ru/20230221/britaniya-1853311667.html

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великобритания, экономика, в мире, украина