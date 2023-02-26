https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html

Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных

Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных - РИА Новости, 26.02.2023

Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных

Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:35

2023-02-26T12:35

2023-02-26T13:08

специальная военная операция на украине

артемовск

константиновка

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы "Вагнер" в городе. "Берем пленных, делаем допрос. Людей просто ночью привозят с позиций, с Константиновки, с Часов Яра (города к западу от Артемовска – ред.). Бросают в окопы, бросают в здания, а люди без какой-либо подготовки. Они даже не понимают, куда попали. Такие обычно бегут, либо сдаются в плен, когда "выбиваешь" командира", - рассказали собеседники агентства.

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

артемовск

константиновка

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Боец группы "Вагнер" о взятых в плен украинских военных Убитые и взятые в плен на юге Артемовска украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер". 2023-02-26T12:35 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, константиновка, безопасность