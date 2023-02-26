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Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных - РИА Новости, 26.02.2023
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных
Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:35
2023-02-26T13:08
специальная военная операция на украине
артемовск
константиновка
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы "Вагнер" в городе. "Берем пленных, делаем допрос. Людей просто ночью привозят с позиций, с Константиновки, с Часов Яра (города к западу от Артемовска – ред.). Бросают в окопы, бросают в здания, а люди без какой-либо подготовки. Они даже не понимают, куда попали. Такие обычно бегут, либо сдаются в плен, когда "выбиваешь" командира", - рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
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Боец группы "Вагнер" о взятых в плен украинских военных
Убитые и взятые в плен на юге Артемовска украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер".
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РИА Новости
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артемовск, константиновка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Константиновка, Безопасность
12:35 26.02.2023 (обновлено: 13:08 26.02.2023)
 
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных

Украинские пленные рассказали, что не понимали, куда их отправило командование

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы "Вагнер" в городе.
"Берем пленных, делаем допрос. Людей просто ночью привозят с позиций, с Константиновки, с Часов Яра (города к западу от Артемовска – ред.). Бросают в окопы, бросают в здания, а люди без какой-либо подготовки. Они даже не понимают, куда попали. Такие обычно бегут, либо сдаются в плен, когда "выбиваешь" командира", - рассказали собеседники агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКонстантиновкаБезопасность
 
 
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