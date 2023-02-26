https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных - РИА Новости, 26.02.2023
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных
Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:35
2023-02-26T12:35
2023-02-26T13:08
специальная военная операция на украине
артемовск
константиновка
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854389952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee223e83804987937f079187639b196.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие, переброшенные с запада от Артемовска, не понимают, куда были направлены командованием, рассказали РИА Новости бойцы группы "Вагнер" в городе. "Берем пленных, делаем допрос. Людей просто ночью привозят с позиций, с Константиновки, с Часов Яра (города к западу от Артемовска – ред.). Бросают в окопы, бросают в здания, а люди без какой-либо подготовки. Они даже не понимают, куда попали. Такие обычно бегут, либо сдаются в плен, когда "выбиваешь" командира", - рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
артемовск
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854389952_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7db90d4f2791b67e733390f66a7becff.jpg
Боец группы "Вагнер" о взятых в плен украинских военных
Убитые и взятые в плен на юге Артемовска украинские военнослужащие в подавляющем большинстве случаев являются выходцами с Западной Украины, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер".
2023-02-26T12:35
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, константиновка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Константиновка, Безопасность
12:35 26.02.2023 (обновлено: 13:08 26.02.2023)
Боец "Группы Вагнер" рассказал об украинских пленных
Украинские пленные рассказали, что не понимали, куда их отправило командование