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За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/plan-1854410930.html
За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ
За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ - РИА Новости, 26.02.2023
За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ
Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине приветствуется, но ей должны следовать поступки, заявил в воскресенье министр обороны Германии... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:45
2023-02-26T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
германия
борис писториус
министерство обороны германии
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине приветствуется, но ей должны следовать поступки, заявил в воскресенье министр обороны Германии Борис Писториус. "В конечном итоге решаем не мы, а русские и Украина, кто будет вести переговоры. И китайцы этого тоже не решают. Я приветствую предложение китайцев, и в качестве инициативы тоже, но этому должны следовать поступки", - сообщил он в интервью радио Deutschlandfunk. Своё предложение оценивать поступки, а не заявления Китая министр связал с сообщениями о том, что КНР якобы планирует поставить РФ военные дроны. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, украина, германия, борис писториус, министерство обороны германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Германия, Борис Писториус, Министерство обороны Германии
14:45 26.02.2023 (обновлено: 15:34 26.02.2023)
 
За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ

Глава Минобороны ФРГ Писториус: за мирным планом КНР по Украине должны следовать поступки

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине приветствуется, но ей должны следовать поступки, заявил в воскресенье министр обороны Германии Борис Писториус.
"В конечном итоге решаем не мы, а русские и Украина, кто будет вести переговоры. И китайцы этого тоже не решают. Я приветствую предложение китайцев, и в качестве инициативы тоже, но этому должны следовать поступки", - сообщил он в интервью радио Deutschlandfunk.
Своё предложение оценивать поступки, а не заявления Китая министр связал с сообщениями о том, что КНР якобы планирует поставить РФ военные дроны.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаГерманияБорис ПисториусМинистерство обороны Германии
 
 
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