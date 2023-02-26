https://ria.ru/20230226/plan-1854410930.html

За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ

За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ - РИА Новости, 26.02.2023

За мирным планом Китая должны последовать поступки, считают Минобороны ФРГ

Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине приветствуется, но ей должны следовать поступки, заявил в воскресенье министр обороны Германии... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:45

2023-02-26T14:45

2023-02-26T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

германия

борис писториус

министерство обороны германии

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Мирная инициатива Китая по урегулированию конфликта на Украине приветствуется, но ей должны следовать поступки, заявил в воскресенье министр обороны Германии Борис Писториус. "В конечном итоге решаем не мы, а русские и Украина, кто будет вести переговоры. И китайцы этого тоже не решают. Я приветствую предложение китайцев, и в качестве инициативы тоже, но этому должны следовать поступки", - сообщил он в интервью радио Deutschlandfunk. Своё предложение оценивать поступки, а не заявления Китая министр связал с сообщениями о том, что КНР якобы планирует поставить РФ военные дроны. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи КНР России.Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, германия, борис писториус, министерство обороны германии