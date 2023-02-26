Илон Маск признал замалчиваемую правду о ситуации на Украине

Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Одессе. События на Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Нацизм, лингвоцид, убийство мирных граждан. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года? Получите ответы, листая карточки.