05:11 26.02.2023 (обновлено: 15:26 26.02.2023)
Илон Маск признал замалчиваемую правду о ситуации на Украине
Владелец Twitter Илон Маск назвал события на Украине в 2014 году госпереворотом
Ситуация в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В 2014 году на Украине, без сомнения, произошел государственный переворот, написал в Twitter Илон Маск.
Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей, разместившего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера, который заявил, что для Владимира Путина незаконное свержение пророссийского президента стало "последней каплей".
"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — прокомментировал владелец Twitter.
Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее главой страны избрали Петра Порошенко.
23 марта 2022, 21:02Донбасс. Геноцид. 2014-2022Украина 2013-2014. От Евромайдана до сожжения людей в Одессе.События на Украине в 2013-2014 году привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Нацизм, лингвоцид, убийство мирных граждан. Как развивался конфликт с ноября 2013 по май 2014 года? Получите ответы, листая карточки.