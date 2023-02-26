https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html

Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной

Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной - РИА Новости, 26.02.2023

Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг РИА Новости сообщения о якобы произошедшей накануне перестрелке на границе с... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T21:27

2023-02-26T21:27

2023-02-26T22:00

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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг РИА Новости сообщения о якобы произошедшей накануне перестрелке на границе с Украиной.Бычковский подчеркнул, что инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали. Он отметил, что белорусские подразделения сейчас несут службу в местах постоянной дислокации. Представитель Госпогранкомитета призвал "пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться провокациям и вбросам".Ранее украинские интернет-ресурсы распространили информацию о перестрелке на границе с Белоруссией. Сообщалось, что при этом погиб боец волынской территориальной обороны.На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев продолжает минировать свою приграничную территорию. По информации ведомства, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле.По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.

https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, украина