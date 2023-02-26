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Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html
Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной
Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной - РИА Новости, 26.02.2023
Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг РИА Новости сообщения о якобы произошедшей накануне перестрелке на границе с... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:27
2023-02-26T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг РИА Новости сообщения о якобы произошедшей накануне перестрелке на границе с Украиной.Бычковский подчеркнул, что инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали. Он отметил, что белорусские подразделения сейчас несут службу в местах постоянной дислокации. Представитель Госпогранкомитета призвал "пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться провокациям и вбросам".Ранее украинские интернет-ресурсы распространили информацию о перестрелке на границе с Белоруссией. Сообщалось, что при этом погиб боец волынской территориальной обороны.На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев продолжает минировать свою приграничную территорию. По информации ведомства, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле.По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.
https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html
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в мире, белоруссия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина
21:27 26.02.2023 (обновлено: 22:00 26.02.2023)
 
Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии назвал информацию о перестрелке на границе с Украиной ложной

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
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МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг РИА Новости сообщения о якобы произошедшей накануне перестрелке на границе с Украиной.
"Ряд источников в сети интернет, в первую очередь деструктивной направленности, распространяет со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы имевшей место 25 февраля текущего года перестрелке на участке границы с Украиной. Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью", — сказал он.
Бычковский подчеркнул, что инцидентов с применением оружия не было, пограничники огонь не открывали. Он отметил, что белорусские подразделения сейчас несут службу в местах постоянной дислокации. Представитель Госпогранкомитета призвал "пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться провокациям и вбросам".
Ранее украинские интернет-ресурсы распространили информацию о перестрелке на границе с Белоруссией. Сообщалось, что при этом погиб боец волынской территориальной обороны.
На этой неделе Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев продолжает минировать свою приграничную территорию. По информации ведомства, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска "Выступовичи", хотя заминировали этот участок еще в июле.
По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.
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