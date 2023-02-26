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В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН - РИА Новости, 26.02.2023
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В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН
В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН - РИА Новости, 26.02.2023
В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН
Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе, написал в своем... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T03:21
2023-02-26T03:40
в мире
россия
оон
украина
киев
дмитрий полянский
генеральная ассамблея оон
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ООН, 26 фев — РИА Новости. Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание вдруг прервалось и продолжилось через два часа, чтобы "ушатать самых непокорных". Произошло это с подачи "давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши", уточнил дипломат."За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук", — добавил Полянский.ГА ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.
https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html
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в мире, россия, оон, украина, киев, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, ООН, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, Генеральная Ассамблея ООН
03:21 26.02.2023 (обновлено: 03:40 26.02.2023)
 
В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН

Полянский: Запад давил на другие страны при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 26 фев — РИА Новости. Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Методы достижения результата опять "ковбойские", коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников "за глаза", просили не обижаться и войти в положение", — указал Полянский.
По его словам, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание вдруг прервалось и продолжилось через два часа, чтобы "ушатать самых непокорных". Произошло это с подачи "давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши", уточнил дипломат.
"За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук", — добавил Полянский.
Сессия Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 08:00
Принуждение мира к миру по-американски — уроки голосования в ООН
ГА ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.
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