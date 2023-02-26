03:21 26.02.2023 (обновлено: 03:40 26.02.2023)
В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН
Полянский: Запад давил на другие страны при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 26 фев — РИА Новости. Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Методы достижения результата опять "ковбойские", коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников "за глаза", просили не обижаться и войти в положение", — указал Полянский.
По его словам, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание вдруг прервалось и продолжилось через два часа, чтобы "ушатать самых непокорных". Произошло это с подачи "давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши", уточнил дипломат.
"За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук", — добавил Полянский.
ГА ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.