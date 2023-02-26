https://ria.ru/20230226/oon-1854353851.html

В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН

В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН - РИА Новости, 26.02.2023

В постпредстве России рассказали, как Запад заставлял голосовать в ГА ООН

Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе, написал в своем... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T03:21

2023-02-26T03:21

2023-02-26T03:40

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дмитрий полянский

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ООН, 26 фев — РИА Новости. Запад "выкручивал руки" странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание вдруг прервалось и продолжилось через два часа, чтобы "ушатать самых непокорных". Произошло это с подачи "давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши", уточнил дипломат."За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук", — добавил Полянский.ГА ООН в четверг приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь — против, 32 воздержались. Резолюция требует от Москвы немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Документ не носит обязательного характера.

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854249225.html

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