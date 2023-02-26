https://ria.ru/20230226/obstrely-1854443480.html

Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область

Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область - РИА Новости, 26.02.2023

Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T19:11

2023-02-26T19:11

2023-02-26T19:11

специальная военная операция на украине

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском районах, пострадавших нет. "Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населённый пунктах нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района, аварийные бригады приступают к срочному ремонту.

https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область