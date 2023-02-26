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Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/obstrely-1854443480.html
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:11
2023-02-26T19:11
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском районах, пострадавших нет. "Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населённый пунктах нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района, аварийные бригады приступают к срочному ремонту.
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курская область
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роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область
19:11 26.02.2023
 
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область

Курский губернатор Старовойт: ВСУ несколько раз за сутки обстреляли территорию региона

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел со стороны Украины Курской области
Обстрел со стороны Украины Курской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел со стороны Украины Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском районах, пострадавших нет.
"Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населённый пунктах нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района, аварийные бригады приступают к срочному ремонту.
Наказание по-украински. ВСУ сажают в клетки своих бойцов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 12:14Специальная военная операция на Украине
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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