https://ria.ru/20230226/obstrely-1854443480.html
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:11
2023-02-26T19:11
2023-02-26T19:11
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сегодня украинские военные несколько раз обстреляли область, прилеты были в Кореневском и Глушковском районах, пострадавших нет. "Сегодня ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населённый пунктах нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района, аварийные бригады приступают к срочному ремонту.
https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область
Украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Курскую область
Курский губернатор Старовойт: ВСУ несколько раз за сутки обстреляли территорию региона