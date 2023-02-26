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ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html
ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области
ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области - РИА Новости, 26.02.2023
ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области
Украинские войска в течение ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные сёла, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:13
2023-02-26T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Украинские войска в течение ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные сёла, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 53 артиллерийских снаряда, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Великая Лепетиха, Рыбачье, Голая Пристань, Алешки, выпустив в общей сложности 53 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230226/obstrel-1854372273.html
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херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
10:13 26.02.2023
 
ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области

Украинские войска обстреляли ночью восемь городов и сел на левобережье Днепра

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкРека Днепр
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Украинские войска в течение ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные сёла, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 53 артиллерийских снаряда, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Великая Лепетиха, Рыбачье, Голая Пристань, Алешки, выпустив в общей сложности 53 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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