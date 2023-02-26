https://ria.ru/20230226/obstrel-1854375493.html

ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области

ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области - РИА Новости, 26.02.2023

ВСУ обстреляли ночью восемь городов и сел в Херсонской области

Украинские войска в течение ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные сёла, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:13

2023-02-26T10:13

2023-02-26T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 фев – РИА Новости. Украинские войска в течение ночи обстреливали города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и окрестные сёла, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним в общей сложности 53 артиллерийских снаряда, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Васильевка, Великая Лепетиха, Рыбачье, Голая Пристань, Алешки, выпустив в общей сложности 53 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230226/obstrel-1854372273.html

https://ria.ru/20230225/obstrel-1854312478.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , новая каховка, каховка