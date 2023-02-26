https://ria.ru/20230226/nokia-1854425962.html
Финская Nokia сменила логотип и стратегию
Финская Nokia сменила логотип и стратегию - РИА Новости, 26.02.2023
Финская Nokia сменила логотип и стратегию
Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:46
2023-02-26T16:46
2023-02-26T16:56
экономика
технологии
nokia corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854425492_134:0:799:374_1920x0_80_0_0_ca31d01ca83d2a9199d357ee08fb2c27.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. "Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка. Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа. "Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html
https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854425492_217:0:716:374_1920x0_80_0_0_80f218c3adbb8c0c16c7550e1d38dbfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, nokia corporation
Экономика, Технологии, Nokia Corporation
16:46 26.02.2023 (обновлено: 16:56 26.02.2023)
Финская Nokia сменила логотип и стратегию
Финская корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип
ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости.
Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает
в воскресенье компания.
"Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка.
Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа.
"Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности", - говорится в сообщении компании.