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Финская Nokia сменила логотип и стратегию - РИА Новости, 26.02.2023
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Финская Nokia сменила логотип и стратегию
Финская Nokia сменила логотип и стратегию - РИА Новости, 26.02.2023
Финская Nokia сменила логотип и стратегию
Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:46
2023-02-26T16:56
экономика
технологии
nokia corporation
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. "Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка. Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа. "Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности", - говорится в сообщении компании.
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экономика, технологии, nokia corporation
Экономика, Технологии, Nokia Corporation
16:46 26.02.2023 (обновлено: 16:56 26.02.2023)
 
Финская Nokia сменила логотип и стратегию

Финская корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип

© Фото : NokiaНовый логотип компании Nokia
Новый логотип компании Nokia - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Фото : Nokia
Новый логотип компании Nokia
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания.
"Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка.
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Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа.
"Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности", - говорится в сообщении компании.
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