https://ria.ru/20230226/nokia-1854425962.html

Финская Nokia сменила логотип и стратегию

Финская Nokia сменила логотип и стратегию - РИА Новости, 26.02.2023

Финская Nokia сменила логотип и стратегию

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:46

2023-02-26T16:46

2023-02-26T16:56

экономика

технологии

nokia corporation

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — РИА Новости. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщает в воскресенье компания. "Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка. Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа. "Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20221028/kfc-1827415928.html

https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, nokia corporation